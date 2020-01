Stade Toulousain : le club ne fera pas appel de la suspension de Zack Holmes

Toulouse, France

L'absence de Zack Holmes va certainement causer des maux de têtes aux dirigeants et au staff du stade Toulousain. Mercredi 15 janvier, le demi d'ouverture des Rouge et Noir a écopé de quatre semaines de suspension suite à un plaquage dangereux sur l'arrière du Connacht Tiernan O'Halloran, en Coupe d'Europe, le week-end dernier. L'European Professional Club Rugby (EPCR) a tranché et au lendemain de cette décision, le Stade Toulousain nous affirme qu'il ne fera pas appel.

Qui pour le remplacer ?

Son absence, conjuguée à celle des internationaux appelés pour le Tournoi des VI Nations, tombe mal. Dans l'effectif du Stade il ne reste qu'un demi d'ouverture "de profession" : Tristan Tedder.Le sud-africain est encore jeune et peu expérimenté, sachant que le calendrier ne s'allège pas d'ici le 17 février, date du retour à la compétition de Zack Holmes. Toulouse doit affronter Gloucester, ce week-end en Champions Cup, Bordeaux-Bègles le 26 janvier et le Racing 92 le 15 février en Top 14. Selon notre consultant rugby Philippe Gleyze, le mieux placé dans l'effectif serait Sébastien Bézy, "mais c'est bien le seul", regrette l'ex coach des juniors du Stade... qui avait à l'époque testé Maxime Médard en 10 ! "Mais c'était bien loin d'un contexte professionnel", a-t-il aussitôt précisé.