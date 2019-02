Stade Toulousain : le coup de gueule de Didier Lacroix à propos du Six Nations

À la fin du match entre le Stade Toulousain et Montpellier, le président des Rouge et Noir a pointé du doigt la programmation des matchs du Top 14. Pour lui, les clubs français ne doivent pas jouer le même jour que le XV de France.

Toulouse, France

"Je trouve très choquant que mes joueurs n'aient pas pu voir leurs compères jouer en Bleus." À la fin du match entre Toulouse et Montpellier ce samedi 23 février, Didier Lacroix, le président du club toulousain a poussé une gueulante.

"Comment peut-on se permettre de faire jouer l'équipe de France trois heures avant les clubs ?" - Didier Lacroix, président du Stade Toulousain

Dans la zone mixte du stade Ernest-Wallon, Didier Lacroix s'est présenté face aux médias. Mais avant de parler de la nouvelle victoire de ses joueurs face à Montpellier (27-14), le président a exprimé son profond regret et sa colère à propos de la programmation du Top 14.

"On nous demande toute l'année et j'en suis le premier supporter, d'être au soutien de l'équipe de France, dont on a tant envie de voir brillante. Et nous les dirigeants, pour des raisons télévisuelles, audiovisuelles, on ne laisse pas nos joueurs, notre public, être dans les tribunes pour France - Écosse, à un moment où c'est difficile, parce qu'on n’est pas capable de décaler les matchs. Ça concerne le Top 14, la Pro D2, les Fédérales... On a du mal à remplir les stades. Il faut que les médias acceptent d'avoir un jour réservé à l'équipe de France."

💥Le coup de gueule du président du Stade Toulousain Didier Lacroix 👇 « Très choquant que les joueurs n’aient pas pu voir le match du XV de France » #FBSport#STMHR#FRAECOpic.twitter.com/t5vOwTBE2j — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 23, 2019

Didier Lacroix aimerait que la France soit la seule à jouer un jour J, les matchs de Top 14 se joueraient alors avant ou après, propose le président du club Rouge et Noir. "Qu'on joue le dimanche, le vendredi, un mercredi ou un jeudi ce n'est pas un problème, tempête Didier Lacroix. Quand l'équipe de France joue, on ne joue pas."