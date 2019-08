Stade Toulousain : le pilier Clément Castets sceptique sur les nouvelles règles en mêlée

De nouvelles directives des arbitres cette saison en Top 14. Et les joueurs doivent s'adapter. Interdiction désormais de poser le crâne sur l'épaule de son adversaire avant les commandements. Après un premier match disputé, le pilier du Stade Toulousain Clément Castets livre son point de vue.

Clément Castets : "On ne sait pas si c'est forcément utile"

A Bordeaux samedi dernier, les Toulousains ont été pris au piège : "On l'avait travaillée cette mêlée mais on a été pris au dépourvu. Je pense que ça va dépendre un peu de l'appréciation de chaque arbitre. C'est une règle pour le meilleur et pour le pire, on ne sait pas si elle est forcément très utile mais ce n'est pas à moi d'en juger. Il faut juste qu'on compose le mieux possible avec."

Qu'est-ce que ça change concrètement ? "Cela modifie nos appuis. On n'a plus le droit de s'appuyer sur l'équipe adverse. En fin de seconde mi-temps, Bordeaux l'a fait. Nous on a été sanctionné pour l'avoir fait en début de match. Ce sera difficile de s'adapter, c'est une règle assez subtile. _Ceux qui la maîtriseront le plus vite possible, se retrouveront dans de très belles dispositions pour la suite du championnat_."

Castets : "Le problème c'est qu'on augmente la distance et donc la force de l'impact"

Clément Castets veut laisser un peu de temps pour que cette règle s'installe mais concède que ce ne sera pas facile à gérer : "C'est très dur pour les arbitres. Dans tous les cas, ils se font fusiller chaque weekend et par rapport à cette règle qui laisse de la place à l'interprétation, ça complique la tâche pour tout le monde. Je ne pense pas que World Rugby a fait ça pour nous embêter, c'est pour notre sécurité, il faut quand même y voir le positif."

Cette règle est faite selon World Rugby pour réduire la pression sur les cervicales, Clément Castets pense le contraire." Je ne vais pas faire de langue de bois. Ils ont voulu protéger les cervicales des joueurs en évitant qu'on s'appuie. Le problème c'est qu'on augmente la distance et donc l'impact. 800 kilos face à 800 kilos, si vous tapez à 5 cm d'écart ou 30 cm d'écart, c'est quoi qui fait le plus mal à votre avis ? C'est un petit retour en arrière. Après, on a fait qu'un seul match, s'il faut, ce sera super bien. J'espère."