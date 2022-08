Stade Toulousain : le pilier Cyril Baille vient d'être opéré des adducteurs

Le pilier du Stade Toulousain, Cyril Baille, a été opéré de l'adducteur gauche, vendredi. L'international français pourrait être absent au moins pendant six journées de Top 14.

Cyril Baille pilier des Rouge et Noir

Le pilier gauche international du Stade Toulousain Cyril Baille a subi une intervention chirurgicale aux adducteurs. Une annonce que le Rouge et Noir a fait sur son compte Instagram.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon le journal l'Equipe, cette opération devrait le tenir éloigné des terrains pour plus de deux mois. Le pilier international (29 ans) pourrait ainsi manquer les six premières journées de Top 14. Cyril Baille devrait en revanche être remis pour la tournée d'automne du XV de France en novembre. Pour palier son absence, le Stade Toulousain devrait faire confiance à Rodrigue Neti et David Ainu'u.

(avec afp)