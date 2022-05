Leinster-Toulouse (1/2 finale de Champions Cup) : 3e voyage d'affilée en Irlande pour des fans toulousains

J-2 avant les demi-finales de la Champions Cup, la coupe d'Europe de rugby. Samedi, le Stade Toulousain champion en titre va tenter de se qualifier pour sa 2e finale consécutive après avoir battu La Rochelle la saison dernière (22-17). Pour cela, le Stade retourne en Irlande dans sa capitale Dublin pour y défier le Leinster à l'Aviva Stadium, l'immense écrin de la sélection irlandaise.

Le Stade doit donc signer une 3e victoire consécutive contre un club irlandais après avoir sorti l'Ulster en 8e de finale il y a moins d'un mois, et le Munster le weekend dernier au terme d'un match épique gagné aux tirs aux buts déjà à l'Aviva Stadium de Dublin. Pour ce choc XXL entre les Rouge et noir tenants du titre, cinq finales gagnées, et les Irlandais trois fois vainqueurs de la compétition, le Stade Toulousain a demandé 300 places pour ses supporters samedi en Irlande.

Mais le déplacement coûte cher entre l'avion, l'hôtel et la restauration sur place. Ces dernières heures, il fallait compter au moins 355 euros l'aller-retour en avion, et pas moins de 219 euros pour une chambre d'hôtel pas loin du stade. Pas sûr donc qu'il y ait beaucoup de supporters toulousains. Sauf certains irréductibles qui vont faire le déplacement comme Dorian Tarroux.

Dorian et ses amis sont en passe de réaliser le Grand Chelem irlandais. C'est à dire un 3e déplacement consécutif en Irlande. Et pour éviter d'exploser son budget, Dorian a réservé son voyage avant même de connaître l'adversaire des Rouge et noir, et donc avant que les prix grimpent !

Pour ceux qui resteront à Toulouse, notez qu'il n'y aura pas finalement de fan zone au stade Ernest-Wallon puisqu'il y a déjà le tournoi Robert-Labatut, un tournoi de jeunes (u14), explique le club.

Leinster - Stade Toulousain, coup d'envoi 16h samedi heure française. Rendez-vous dès 15h30 sur France Bleu Occitanie pour vivre le match en intégralité

L'autre demi-finale franco-française opposera le lendemain dimanche le Racing 92 au Stade Rochelais (16h).