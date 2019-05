Stade Toulousain | les phases finales... et les partiels pour certains

Le Stade Toulousain attend les demi-finales du Top 14 à Bordeaux avec impatience. Reste une journée de saison régulière avant de penser à la Gironde. Réception de Perpignan ce samedi. Qui dit mois de mai, dit aussi fin d'année scolaire. Certains joueurs doivent jongler entre partiels et rugby.

Ils sont plusieurs à conjuguer études et rugby au Stade Toulousain. Parmi eux, Antoine Dupont et ses études en STAPS ou encore le pilier Clément Castets. Le joueur, qui vient de fêter ses 23 ans, fait des études de podologie.

Clément Castets : "C'est beaucoup, beaucoup d'organisation"

"C'est très chaud", sourit Clément Castets. "C'est beaucoup, beaucoup d'organisation. J'ai passé deux partiels sur six pour le moment. Je suis allé beaucoup à l'école pour m'organiser avec les professeurs. On a décalé pas mal de partiels, tout simplement pour que je puisse les passer. Sinon, j'étais directement au repêchage. Il faut que je me mette à réviser sérieux... Là il va falloir que je trouve le temps, sinon ça sert à rien d'y aller", s'amuse-t-il. Le rugby a évidemment la priorité en cette fin de saison cruciale pour le club.

Mais Clément Castets doit passer un nouveau partiel ce vendredi, puis un autre lundi matin juste avant de partir en stage en Espagne. Après le match face à l'USAP samedi à Ernest-Wallon (16h15), Toulouse se rendra à Carthagène, dans le sud de l'Espagne, pour un stage de cinq jours.