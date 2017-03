Stade Toulousain : les supporters n'y croient plus

Au lendemain de la défaite à Bordeaux, la douzième en Top 14 cette saison, les supporters du Stade Toulousain ne croient plus à une possible qualification en phases finales du Top 14. Tous les espoirs sont reportés sur la Champions Cup

Battu 20 à 11 au Matmut Atlantique de Bordeaux samedi soir, les toulousains sont désormais 10me au classement du Top 14 à cinq points de la premiére place qualificative pour les phases finales. Pour la premiére fois depuis 42 ans les Rouge et Noir sont en passe de ne pas se qualifier. Un coup de tonnerre dans la Ville Rose.

Le Rouge et Noir c'est aussi l'enseigne du bar que tient Huguette la présidente du club de supporters du même nom.

"je ne comprends pas qu'on en soit là"

Derrière son comptoir Huguette Loncan ne décolère pas contre les prestations de son équipe de coeur. "c'est une catastrophe" tonne Huguette qui affirme que "quand on ne voit rien ça me dérange de payer un abonnement". Alors que son groupe de supporters s’apprête à fêter ses 20 ans de soutien inconditionnel au Stade Toulousain la présidente du Rouge et Noir veut encore croire aux chances de ses protégés en Champions Cup - "En championnat j'y crois pas trop"- à condition toutefois qu'ils aient "un sursaut d'orgueil et de se bouger les fesses".

Les Toulousains, qui se rendent au Munster samedi sont prévenus. Leurs supporters sont derriére eux mais ils attendent des résultats!

Huguette Loiran, présidente du rouge et Noir sur France Bleu Toulouse