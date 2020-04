Stade Toulousain : Louis-Benoît Madaule une année de plus

Arrivé au club à l’été 2017, Louis-Benoît Madaule jouera sous les couleurs du Stade Toulousain la saison prochaine. Il a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire.

A 31, l'ancien de l'UBB a joué 50 matches, dont 9 de Coupe d’Europe sous le maillot Rouge et Noir.

« Louis-Benoît est un joueur doué qui détient la capacité à jouer debout, si importante dans notre club. Il endosse parfaitement le rôle de leader et c’est un homme avec lequel on prend plaisir à échanger. Ses compétences rugbystiques et sa science du jeu lui permettent de bénéficier d’une légitimité générale auprès de ses coéquipiers, entraîneurs et managers. Son mental à toute épreuve s’est révélé lorsqu’il a dû surmonter sa grave blessure survenue la saison passée et nous voulons, en misant avec lui sur une prolongation de son contrat, lui témoigner toute la confiance que nous lui portons, » déclare Didier Lacroix, sur le site du club.