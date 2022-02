Stade Toulousain : Matthis Lebel une nouvelle fois libéré du XV de France

De bonne augure pour le Stade Toulousain en difficultés en ce début d'année 2022. Matthis Lebel est de retour au club, l'ailier est libéré du XV de France au même titre que treize autres internationaux. Il ne jouera donc pas le deuxième match des Bleus du Tournoi des Six Nations contre l'Irlande samedi mais sera disponible, ce vendredi soir au Stadium, pour le Stade Toulousain qui reçoit le Stade Français.

Les autres joueurs libérés par les Bleus sont les troisièmes lignes Paul Boudehent, Yoan Tanga, Sekou Macalou et Ibrahim Diallo, le deuxième ligne Thomas Lavault, le pilier Dany Priso, les demis d'ouverture Léo Berdeu et Antoine Hastoy, les trois-quarts Jules Favre, Matthis Lebel, Donovan Taofifenua et Tani Vili.

Le XV de France affronte samedi l'Irlande dans un match crucial pour la victoire finale entre les deux leaders au classement (5 points) du Tournoi. Dix Toulousains restent dans le groupe : Julien Marchand, Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Anthony Jelonch, François Cros, Thibaud Flament, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Stade Toulousain / Stade Français : à vivre en intégralité dès 20h30 ce vendredi 11 février sur France Bleu Occitanie