Stade Toulousain - Maxime Médard : "On n'est que de passage"

Le Stade Toulousain a retrouvé le sourire ce samedi dans le Béarn (16-22) après trois matches sans victoire en Top 14. De quoi partir en vacances l'esprit un peu plus léger avant un retour aux affaires prévu le 28 novembre avec la réception d'Agen. Débrief de cette victoire au Hameau avec Maxime Médard, capitaine ce weekend et auteur du seul essai toulousain de la rencontre.

On imagine du soulagement après trois semaine compliquées...

"Oui, parce qu'au-delà des défaites ou des matches nuls, cela faisait quelques weekends qu'on avait du mal à mettre notre jeu en place. Il y a eu du plaisir ce soir, c'est chouette pour l'équipe et pour le club."

Il y a un tournant dans ce match ?

"Surtout d'avoir pris les trois points juste avant la mi-temps. Ils prennent un carton jaune et c'était bien de rentrer un peu dans leur tête, de se dire qu'on se rapproche petit à petit. A 15, il fallait tenir le ballon, dès qu'on tenait le ballon on arrivait à jouer au ras et au large. A 15 contre 14 c'était plus facile de démarrer de loin comme on a pu le faire en seconde mi-temps. La stratégie était bonne."

Tu peux nous raconter ton essai ?

"Il ne me fallait pas 10 mètres de plus mais c'était chouette. C'est une combinaison qui au départ est mal réalisée parce que ce n'est pas le bon joueur qui doit prendre le ballon. Le joueur palois monte fort, ça crée un espace pour moi et je prends le trou."

Il a fallu gérer une fin de match où Pau a eu des opportunités...

"Nous on trouvait souvent des excuses quand les internationaux n'étaient pas là, que nos résultats étaient dû à ça... Mais tout le monde a fait le taff, a tenu bon. Surtout devant. Cela fait du bien parce que ça fait trois weekends qu'on ne prend pas forcément beaucoup de plaisir en match, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place, on trouve des excuses un peu bidons, on se raconte des histoires... Aujourd'hui, on a mis les ingrédients et on a eu de bonnes attitudes."

Médard : "On est que de passage"

La semaine a été agitée. Tu as failli ne pas jouer ?

"Elle a été mouvementée parce que j'ai eu une grosse béquille mardi. Je ne me suis entraîné que vendredi soir puis finalement on a décidé que je pouvais jouer. On a tout fait pour que je joue donc c'est cool.

C'est la deuxième fois que tu étais capitaine ?

"Oui, et 100% de victoire. Les deux matches j'ai gagné ! L'autre c'était à Agen l'année dernière. C'était un carnage ce match, avec des trombes d'eau et plus d'électricité."

34 ans ce lundi... On se dit pourtant que tu as encore quelques belles années devant toi...

"On n'est que de passage. J'arrêterai un jour. Si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine ou encore l'année suivante. Je n'ai pas pris ma décision. A un moment, il faut savoir s'arrêter aussi."

Les internationaux libérés et le flou autour du weekend, ça a pu jouer sur la motivation du groupe ?

"Franchement, on s'adapte. Tout est un peu lunaire mais on ne va pas se plaindre. On a la chance de pouvoir s'entraîner, de pouvoir jouer même si c'est à huis clos. Que les internationaux n'aient pas pu jouer, dommage pour eux. Mais c'est un peu loin pour moi tout ça. Je trouve ça dommage de pouvoir rajouter des joueurs alors qu'ils n'ont pas été là toute la semaine, même si ce sont de grands joueurs. C'est l'équipe avant tout, on a travaillé ensemble toute la semaine. C'est le groupe qui prime."