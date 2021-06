Stade Toulousain : Maxime Médard prolonge pour une saison, Jerome Kaino intègre le staff

Deux nouvelles importantes concernant deux légendes du Stade Toulousain, Maxime Médard reste encore une saison sur les terrains et Jerome Kaino intègre de son côté le staff Rouge et Noir à la fin de la saison.

La saison du Stade Toulousain est à peine terminée que le club prépare déjà la prochaine, en offrant deux bonnes nouvelles à ses supporters. La première, l'arrière Maxime Médard rempile encore pour une année sur les terrains de Top 14 et de Champions Cup. Le joueur laissait planer l'incertitude depuis quelques mois alors qu'il lui restait une saison de contrat, il l'honorera donc jusqu'à son terme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jerome Kaino dans l'encadrement

Deuxième grande nouvelle pour le Stade Toulousain, la légende All Black double championne du monde Jerome Kaino devrait intégrer le staff du club dès la saison prochaine. Contrairement à Maxime Médard, le néo-zélandais n'avait plus laissé planer le doute quant à se retraite d'ici la fin de saison.

Jerome Kaino devrait vraisemblablement s'occuper des catégories jeunes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il reste donc un match à honorer pour Jerome Kaino, troisième ligne, ce vendredi au Stade de France pour une finale de Top 14 face à la Rochelle, le remake de la finale de Champions Cup avec à la clé un possible doublé Coupe d'Europe-championnat pour le Stade Toulousain. Grâce à la jauge élargie, 3300 supporters toulousains pourront de plus se rendre au stade et supporter leur équipe.