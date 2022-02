Le Stade Toulousain a du mal à gagner : les supporters "sont mal habitués"

Le Stade Toulousain cale depuis le 27 novembre dernier. Cinquièmes au classement de Top14, les Rouge et Noir n'ont plus gagné un match de Top 14 depuis cette date et restent sur quatre défaites de suite en championnat.

Ce vendredi soir, avec la réception du Stade Français au Stadium, peut-être sauront-ils inverser la tendance ? Jean-Marc Arnaud, président du Huit -la plus grosse association de supporters toulousains- était l'invité du 6-9 de France Bleu Occitanie pour en parler.

Il faut réagir de toute urgence non ?

Oui tout à fait. Mais c'est un match en retard et on en a un second. On va rectifier le tir ce soir j'espère. Et c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Je ne suis pas vraiment inquiet. On est mal habitués à Toulouse quand même. Nous, supporters, on doit rester à notre place. Mais certains s'éparpillent. Je leur dis de regarder du côté de La Rochelle ou de Clermont : l'apport du public est important quand on est dans le dur. On ne peut pas être tout le temps dans de bonnes phases.

Les supporters toulousains sont trop habitués à "du caviar" ?

Oui, on est mal habitués. C'est vrai que je vois très mal une équipe, quelle qu'elle soit, faire une saison pleine, à fond, du premier jour au dernier jour. Il y a un moment donné, il y a un passage à vide et il ne faut pas oublier quand même qu'on a deux Stade Toulousain qui jouent. On en a un qui joue à Toulouse et un autre qui joue en Irlande ce week-end, avec le XV de France !

Oui, mais est-ce qu'on ne se cherche pas un petit peu des excuses en disant tout le temps ça ?

C'est sûr qu'on est habitués depuis la nuit des temps à ce que nos internationaux partent pour le Tournoi des Six Nations. Et on a quand même un manque de compétition depuis un mois et demi, presque deux mois d'ailleurs. On a aussi des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble pendant ces doublons. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à surmonter mais ce sont des professionnels. Je suis sûr qu'Ugo (Mola, le coach, ndlr) a dû trouver les meilleurs arguments pour les faire cravacher ce week-end.

Parce qu'en plus, l'équipe annoncée pour ce soir est encore très jeune (avec une première pour Nelson Epée), donc il va falloir les remobiliser. Vous attendez un sursaut ?

Oui, bien sûr. Mais je m'attends aussi au pire, c'est à quitte ou double. Mais jusqu'à mi-mars, je pense que ça va être très, très, très compliqué pour le Stade Toulousain. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux en train d'enflammer la toile, je pense qu'aujourd'hui il faut qu'ils rongent le frein au moins jusqu'à mi-mars, et à mi-mars et on fera un premier bilan.

Le match se joue au Stadium, ça peut porter le Stade Toulousain ?

Oui, moi, je pense que quand même, le Stadium, ça a été le déclic sur les Coupes d'Europe, sur les grands matchs événement du Top 14. Ça a été très souvent un déclic. On va croiser les doigts pour que ça le fasse.

Stade Toulousain-Stade Français, c'est ce vendredi soir à 21h05 ; une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.Environ 3.000 places étaient encore disponibles sur les 33.000 que compte l'enceinte de l'île du Ramier.