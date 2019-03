Stade Toulousain - Pita Ahki : "Guitoune te donne beaucoup de confiance sur le terrain"

Toulouse, France

Auteur d'un essai et d'une performance XXL face au LOU dimanche à Ernest-Wallon, Pita Ahki a régalé les supporters toulousains. L'horizon était pourtant bouché en première partie de saison. L'absence de Romain Ntamack lui a ouvert un boulevard. Désormais, Pita Ahki offre une vraie alternative au centre pour cette fin de saison.

Pita Ahki : "Je me devais d'être prêt"

Sur le match, Pita Ahki se félicite déjà d'avoir "respecté le plan de jeu. On a montré ce qu'on savait faire." Avant de parler de sa situation personnelle : "C'est bon d'avoir du temps de jeu, de prendre des minutes. Je ne sais pas ce qui a changé. Les coaches avaient sélectionné en début de saison les joueurs capables d'apporter quelque chose. Avec le jeu des blessures, des rencontres internationales, je devais être prêt. Je profite de chaque opportunité. Plus tu joues, plus tu prends de la confiance. En plus, Sofiane (Guitoune) est en pleine forme. C'est facile de travailler les combinaisons, il donne beaucoup de confiance", explique Pita Ahki au micro de France Bleu Occitanie.