Stade Toulousain : pour Ugo Mola, les reports auraient pu être évités avec un protocole Covid adapté

L'entraîneur du Stade Toulousain regrette les récents reports de matchs contre les Wasps et le Stade Français. Selon lui, ils auraient pu être évités avec un protocole Covid plus précoce et mieux adapté.

Une sensation de gâchis. Ugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain, s'est exprimé sur les récents reports de matchs auxquels son équipe a été confrontée.

Le Stade toulousain a, en effet, vu ces dernières rencontres à domicile reportées. D'abord contre le club anglais des Wasps suite aux mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus entre la France et la Grande-Bretagne, puis contre le Stade Français pour le Boxing Day après la découverte de nombreux cas de covid dans les rangs parisiens.

" On a fonctionné comme si de rien n'était"

Mais Ugo Mola est convaincu que tout ça aurait pu être évité : " On est comme vous : on subit les choses. On regrette de ne pas avoir pu réunir l'équivalent de 53.000 personnes sur deux rencontres à guichets fermés au club. Et sportivement, on s'est privés de deux matchs qui étaient importants dans notre processus. On fait avec. Mais, mon seul regret, c'est l'absence de protocole d'urgence. On n'est pas sortis de cette pandémie, mais on a fonctionné comme si de rien n'était depuis quelques temps : du monde dans les stades, plus de protocole concernant les joueurs de rugby. On aurait juste souhaité avoir un vrai protocole."

Ugo Mola ajoute : "Je suis tellement déçu pour nous, pour nos supporters, pour nos partenaires. Je trouve qu'on apprend pas trop de notre passé. On va essayer d'être un peu moins cons que la moyenne et se focaliser sur ce qu'on maîtrise, c'est à dire notre protocole en interne. On ne nous l'a pas demandé, mais on s'est testés, on essaie d'anticiper les choses pour être en mesure de jouer.

"On va essayer d'être un peu moins cons que la moyenne"

Un peu d'anticipation des protocoles aurait peut-être pu nous ménager deux rencontres importantes. Je suis donc vigilant sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que déjà, on a un match à jouer contre Clermont-Ferrand."

Le match contre l'ASM Clermont au stade Michelin aura samedi 1er janvier à 21h05, s'il n'y a pas de report pour cause de coronavirus.