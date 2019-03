Stade Toulousain : près de 2000 supporters pour l'entraînement à Pamiers

C'était la foule des grands jours au stade Balussou de Pamiers. Près de 2000 personnes, enfants, joueurs de rugby et supporters du Stade Toulousain, se sont pressés ce mercredi dans les gradins, habillés de rouge et de noir, pour admirer leur équipe.

#LiveST Les supporters des Rouge et Noir sont nombreux à avoir fait le déplacement au stade Balussou de Pamiers ! Très belle ambiance dans les tribunes pendant l'entraînement des Stadistes ! 🔴⚫ pic.twitter.com/cfgcxeBNry

Les Stadistes ont en effet exceptionnellement délocalisé leur entraînement en Ariège. Les joueurs ont passé une heure sur le terrain, puis se sont offerts un petit bain de foule avant une séance de dédicaces, pour le plus grand bonheur du public.

"Depuis tout petit, on les supporte. _C'est le rugby, c'est toute notre vie_", expliquent de jeunes supporters, ballons et carnets entre les mains pour demander des autographes. Pour eux, la passion du rugby "c'est depuis toujours, avec la famille, ça se transmet de générations en générations", ajoutent-ils.

Alors forcément, voir leurs idoles dans leur stade, à Pamiers, c'est un rêve qui se réalise. "Quand on les regarde tous les dimanches jouer à la télé, ça fait plaisir qu'ils viennent nous voir chez nous. C'est vrai que ce n'est pas courant de voir des stars du rugby ici en Ariège", décrivent des spectateurs.

On est Toulousain ou on l'est pas." - Martial, un fan du Stade Toulousain