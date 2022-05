Stade Toulousain : Prolongations officialisées des deux frères Romain et Théo Ntamack

C'est officiel. Les deux frères Romain et Théo Ntamack prolongent au Stade Toulousain respectivement jusqu'en 2028 et 2025.

C'était dans les tuyaux. C'est désormais officiel. Les deux frères Romain (23 ans) et Théo Ntamack (20 ans) prolongent au Stade Toulousain respectivement jusqu'en 2028 et 2025. Les Rouge et noir continuent ainsi de préparer la saison prochaine avec les prolongations ces dernières semaines de Paeto Mauvaka ou encore Dorian Aldegheri.

Dans un post sur son compte Instagram, accompagné d'une vidéo où on le voit notamment enfant avec le maillot du Stade ou aux côtés de son père Emile, Romain Ntamack se dit "très heureux de prolonger l'aventure de 5 ans de plus à la maison", après "18 ans en rouge et noir".

La dernière pièce du puzzle

La prolongation de Romain Ntamack est l'une des dernières pièces importantes qu'il manquait aux puzzle stadiste après les prolongations d'Antoine Dupont, Julien Marchand, Cyril Baille, François Cros ou encore Thomas Ramos. Déjà sélectionné à 28 reprises en équipe de France, avec laquelle il a réalisé le Grand Chelem cette année dans le Tournoi des six nations, Romain Ntamack constitue, avec son partenaire de club Antoine Dupont, l'une des charnières les plus talentueuses du rugby mondial.

Le Stade est d'ailleurs sur tous les fronts puisque les Rouge et noir sont également en train de signer un recrutement cinq étoiles avec les arrivées déjà annoncées de Melvyn Jaminet, Ange Capuozzo et plus récemment d'Arthur Retière. En attendant celle notamment d'Alexandre Roumat.