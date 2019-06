Stade Toulousain : quatre mois après sa blessure, Julien Marchand a repris la course

Toulouse, France

Julien, vous vous blessez gravement au genou pendant le 6 Nations le 1er février. Comment ça va quatre mois plus tard ?

"On a attendu un peu parce que j'avais quelques complications. Finalement j'ai repris la course ce vendredi. J'avais oublié que c'était si dur de courir. Le manque d'habitude, ça faisait un moment que les muscles n'avaient pas travaillé en courant. C'est un tout mais beaucoup de plaisir après la séance. C'est cool, je suis très content."

Difficile à gérer cette période sans activité ?

"Il faut s'auto-réguler. On n'est pas débile, on sait ce qui est bon ou non pour le corps. Il ne faut pas être trop dans la perfection partout. Il faut savoir se faire plaisir et décompresser. Il faut faire attention mais profiter. Maintenant j'attaque la partie où il ne va pas falloir profiter justement. Retravailler et vraiment faire attention. Ce sera sans doute des blocs de travail. Je vais essayer d'être présent le plus possible avec le groupe sur un maximum d'exercice à la reprise. Je préfère ne pas projeter trop loin, pour ne pas avoir de désillusion mais je veux reprendre le plus tôt possible même si je pense que je vais rater quelques matches à la rentrée."

La Coupe du Monde, on n'y pense plus ?

"Je ne suis même pas sur la liste. C'est normal je suis blessé. Je n'y pense pas. Je veux juste être prêt pour le début de saison. Il y a des joueurs qui jouent qui méritent largement leur place."

C'est difficile d'être à l'écart pour un moment comme cette demi-finale ?

"Ce sont les joueurs sur le terrain qui vont le faire évidemment. Pour nous, blessés, c'est compliqué. A part un peu de soutien avant chaque match on ne peut pas faire grand chose. Je sais que tout le monde est hyper enthousiaste. Chacun l'évacue comme il peut mais tout le monde a très envie d'être à samedi.

Julien Marchand : "Quoiqu'il arrive, tout le monde se souviendra de cette saison"

Ce sera un échec si ça s'arrête en demie ?

"C'est une belle saison mais il faut garder les pieds sur terre. Même nous on ne pensait pas qu'elle serait aussi belle. Quoiqu'il arrive, tout le monde se souviendra de cette saison. Il faut rester mesuré. C'est tellement particulier des phases finales.

Vous aurez un œil sur le petit frère Guillaume, s'il a la chance de jouer...

"Pour la saison qu'il fait, il a réussi à se faire une place. Il travaille, il est régulier. C'est bien, tout le monde donne tout. A l'image de Peato Mauvaka aussi."

Les supporters attendent un Brennus depuis quatre ans, ça pèse un peu ?

"Non, nous on est content qu'ils soient là. Tu le ressens quand tu joues. Cet engouement rajoute peut-être un peu de pression mais tant mieux, ça veut dire que ça marche bien. On a eu un stade à guichets fermés plusieurs fois cette saison. A nous de continuer pour que ça dure le plus longtemps possible."