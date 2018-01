Dimanche au Pays de Galles, le Stade Toulousain est dans l'obligation de l'emporter à Cardiff (18h30) s'il veut rester en vie en Challenge Cup. Une victoire et les toulousains s'offriraient une finale la semaine prochaine à domicile pour espérer voir les quarts de finale.

Toulouse, France

Cela relève quasiment du miracle. Pour s’offrir une véritable finale de poule la semaine suivante à domicile, face à Sale en Challenge Cup, le Stade Toulousain, doit s'imposer lors de ses deux derniers rendez-vous. Cela commence ce dimanche au Pays de Galles face à Cardiff (coup d'envoi à 18h30). A l'aller, le 20 octobre dernier, et après un début de match bien négocié, les Toulousains s'étaient finalement inclinés de justesse à Ernest-Wallon (15-17). "Ce revers là a été important dans la suite de la compétition pour nous, regrette encore William Servat, l'entraineur des avants toulousains. Mais on a une opportunité de rattraper l'erreur qu'on a fait et de prendre un maximum de points".

Une pelouse synthétique

Les Blues ? "C'est une bonne équipe qui envoie du jeu, reconnait Richie Gray, le deuxième ligne stadiste. Ils ont une excellente ligne de trois-quarts qui va conserver le ballon, l'utiliser, jouer avec un rythme élevé pour nous fatiguer". Mais Coupe d'Europe oblige, le Stade Toulousain respecte le credo qui est le sien depuis le début de ce parcours européen. Autrement dit, faire tourner mais à moitié seulement, c'est dire si le staff a à cœur de faire un résultat ou tout du moins de réaliser une bonne prestation. Une équipe mobile et offensive afin de déplacer le ballon. Sans compter qu'il va devoir faire avec une pelouse synthétique. "C'est inhabituel pour nous même si nous avons joué récemment sur cette même surface face au Racing 92, détaille William Servat. Ça facilite la vitesse, le déplacement mais c'est au moins la garantie de voir du jeu".

Compositions des équipes

Stade Toulousain : 1. Castest 2. Ghiraldini 3. Faumuina / 4. Verhaeghe 5. Gray / 6. Kunatani 8. Tekori 7. Madaule / 9. Bézy 10. Doussain (CAP) / 11. Guitoune 12. Fickou 13. Poi 14. Kolbe / 15. Ramos

Cardiff Blues : 1. Jenkins 2. Rees 3. Filise / 4. Earle 5. Turnbull / 6. Navidi 8. Williams 7. Jenkins / 9. Williams 10. Evans / 11. Lane 12. Halaholo 13. Smith 14. Cuthbert / 15. Anscombe