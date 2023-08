Stade Toulousain : Reilhes et Franks sortent touchés, Neti et Ainu'u espérés pour Bayonne

Le stade Raoul-Barrière accueillait le Stade Toulousain et le MHR ce jeudi.

En première période, Hugo Reilhes et Owen Franks ont dû quitter la pelouse du stade Raoul-Barrière prématurément. Pour le jeune Français, cela semble plus sérieux que pour l'ancien All Black glissait-on à la sortie du vestiaire toulousain.

ⓘ Publicité

Neti et Ainu'u de retour ?

Une première ligne décimée à Béziers donc mais qui pourrait voir arriver du renfort cette semaine pour préparer le déplacement à Bayonne. Rodrigue Neti et David Ainu'u sont espérés. Les deux joueurs ont été ménagés ces dernières semaines et n'ont pas pris part aux deux rencontres amicales. C'est en tout cas chez les avants et au sein de cette première ligne que l'on peut espérer des sorties de l'infirmerie.