Stade Toulousain : retour au bercail pour Bastien Chalureau

Le deuxième ligne qui évoluait en Pro D2 depuis 2014 retrouvera le Top 14 chez les rouge et noir. Un retour aux origines pour Bastien Chalureau.

Toulouse, France

C'est un retour aux sources.

Formé au Stade Toulousain où il a joué avec les pros de 2009 à 2014, Bastien Chalureau était ensuite parti en Pro D2 du côté de Perpignan (USAP) et Nevers où il évoluait cette saison. Nevers est actuellement 7e de ProD2. Le joueur a signé ce mardi pour les deux prochaines saisons en rouge et noir (jusqu'en juin 2021). Le deuxième ligne a aujourd'hui 27 ans. Il mesure 2,02m et pèse 121 kg.

I COMMUNIQUE OFFICIEL I Bastien #Chalureau s'est engagé ce mardi 30 avril avec le Stade Toulousain pour deux saisons, soit jusqu'au terme de l'exercice 2020-2021. 🔴⚫️

👉🏻 https://t.co/bKqTiB9qVipic.twitter.com/3gBRMax6eo — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 30, 2019

Didier Lacroix compte sur son expérience

La feuille de route du président du Stade Toulousain est claire :

"Sa future arrivée s'inscrit parfaitement dans la politique que nous souhaitons mettre en place. Enrichi de son expérience à Perpignan et Nevers, il apportera un plus à notre jeune équipe déjà en place » Didier Lacroix

Toujours selon le communiqué du club, Bastien Chalureau se dit impatient de retrouver le groupe et son _"_club de coeur, mon club formateur, après quelques années durant lesquelles j'ai eu l'opportunité de m'aguerrir dans d'autres formations".