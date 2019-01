Les premiers pas de Richie Arnold au Stade Toulousain

Toulouse, France

Le Stade Toulousain a officialisé ce jeudi l'arrivée du deuxième ligne australien Richie Arnold (28 ans, 2,08m pour 120 kg) en provenance du club japonais des Yamaha Jùbilo. Richie Arnold a effectué son premier entraînement avec les Rouge et Noir.

Richie Arnold : "Impressionné en entrant dans la salle de muscu"

Richie Arnold est arrivé dans la ville rose le 27 décembre avec sa femme et son petit garçon de dix mois. Après une batterie de tests, il a connu son premier entraînement ce jeudi : "C'est très excitant d'être là. Les garçons m'ont très bien accueilli. J'ai assisté au match contre Toulon, l'ambiance était incroyable. On se serait cru à un test match. J'ai hâte de jouer. Le Stade Toulousain est un des clubs historiques en Europe."

L'Australien va découvrir un tout autre rugby : "Je n'ai pas hésité une seule seconde. Ce championnat de Top 14 est assez physique, ça me correspond. Au Japon, c'est le rugby le plus rapide que j'ai vu et joué. Ici, c'est beaucoup plus physique et la saison est beaucoup plus longue. J'ai toujours suivi le rugby français et la Coupe d'Europe notamment. Je n'avais pas réalisé que Toulouse avait gagné autant de trophées. J'étais impressionné quand j'ai vu tous les posters dans la salle de muscu."

I COMMUNIQUE OFFICIEL I L'Australien Richie #Arnold s'est engagé ce jeudi avec le Stade Toulousain en qualité de joueur additionnel, jusqu'à la fin de la saison 2018-2019. 🔴⚫️

👉🏻 https://t.co/AXimUFPIXUpic.twitter.com/Hg4xwKtsmm — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 3, 2019

Jérôme Cazalbou : "Il a demandé si on avait droit aux bagarres"

Richie Arnold a testé ses premiers systèmes ce jeudi, sous les yeux du staff et de Jérôme Cazalbou, manager du haut niveau au Stade Toulousain : "Il est totalement prêt à jouer puisqu'il a participé il n'y a pas si longtemps à la finale du championnat japonais. Il avait juste besoin de souffler un peu, il a passé les fêtes de Noël en Australie avant d'arriver le 27 décembre. Les tests physiques ont été concluants et il y a beaucoup de compréhension de sa part notamment sur les premiers systèmes importants comme la touche. Premier contact très concluant.

Avant d'ajouter : "Sa première question a été de savoir quel jeu est pratiqué en Top 14. Il a trouvé que le championnat japonais était certes attrayant par la vitesse mais il lui manquait ce rugby de contact. Il a assisté au match contre Toulon et il a été rassuré. Il a demandé si on avait droit aux bagarres générales, on lui a dit que ce n'était pas le but. C'est un joueur qui a l'air d'avoir du tempérament. On le mettra en condition de match dès qu'on le peut", explique Cazalbou.

Premiers autographes pour Richie Arnold. © Radio France - Julien Balidas

Richie Arnols : "Mon frère m'a demandé à quoi ressemblait Toulouse"

Richie Arnold sera à Toulouse jusqu'à la fin de saison du Stade plus une semaine. Il ne croisera donc pas son frère jumeau Rory, international australien attendu après la Coupe du Monde. "Je l'ai eu au téléphone mercredi soir. Il m'a demandé comment était la ville, les coéquipiers le club... J'ai dit que c'était très bien, je pense qu'il a fait le bon choix de venir ici. On est très similaires physiquement et dans la personnalité. Même si certains disent que Rory est un peu plus taiseux et réservé que moi. Mais je ne suis pas sûr", sourit le géant australien.

Toulouse ira à Agen ce samedi pour le début de la phase retour du Top 14. Coup d'envoi 18h30.