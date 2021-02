Stade Toulousain : Romain Ntamack bientôt de retour

L'ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain Romain Ntamack est tout proche d'un retour. Après une double fracture de la mâchoire fin décembre, il a repris l'entraînement collectif.

Une bonne nouvelle pour le Stade Toulousain. Privé de deux internationaux actuellement à Marcoussis (Aldegheri et Tolofua) plus quatre autres positifs au Covid-19 (Baille, Marchand, Dupont et Mauvaka), le staff d'Ugo Mola va pouvoir compter sur le retour de Romain Ntamack.

Prêt pour Brive ou de retour à Marcoussis ?

L'ouvreur du Stade Toulousain a été victime d'une double fracture de la mâchoire fin décembre lors du match face à l'UBB. Romain Ntamack a pu reprendre l'entraînement collectif avec opposition et va postuler pour les échéances à venir. Reste à savoir si Romain Ntamack retournera du côté de Marcoussis pour la fin du Tournoi des 6 Nations. L'avenir du XV de France s'est assombri ces derniers jours. Un nouveau cas positif a d'ailleurs été révélé ce jeudi, à trois jours du match face à l'Ecosse. Le groupe France est actuellement à l'isolement.

Si jamais Ntamack reste à Toulouse, on pourrait le voir pour la réception de Brive le 6 mars.