Stade Toulousain : Romain Ntamack peut-il devenir une star mondiale ?

Célébré par ses coéquipiers, adulé par la foule au Capitole, applaudi par le maire dans la salle des Illustres, Romain Ntamack a connu son heure de gloire le 17 juin 2023 en inscrivant un essai de légende à deux minutes du coup de sifflet final face à la Rochelle. Sans lui, le Stade Toulousain ne soulevait sans doute pas ce Brennus n°22. Mais au-delà de son auréole au soir d'une finale de Top 14, Romain Ntamack est-il un personnage majeur du sport français du XXIe siècle ?

Un titre à glaner en Bleu pour atteindre la popularité suprême

De quoi même éclipser, au moins le temps d'un lendemain de finale, la star absolue de la planète ovale, Antoine Dupont. Romain Ntamack est le seul joueur en France à ne pas se retrouver dans l'ombre de son coéquipier. Déjà en terme de salaires, l'ouvreur gagne autour de 36.000 euros bruts mensuels contre 50.000 euros pour Antoine Dupont selon les dernières informations, sans compter les contrats publicitaires. C'est certes, sans commune mesure avec les sportifs les mieux payés de France, Kylian Mbappé en tête qui touche 140 fois plus qu'un Romain Ntamack. Cela correspond finalement au salaire d'un joueur moyen d'un petit club de Ligue 1 voire aux bons joueurs de Ligue 2. À titre de comparaison au TFC, 70.000 euros bruts mensuels pour le mieux rémunéré de l'équipe Branco Van den Boomen, 50.000 pour Gabriel Suazo, 30.000 pour le coach Philippe Montanier.

Le fils aîné d'Emile Ntamack n'a pas de quoi rougir aussi en terme de popularité avec 387.000 abonnés sur le réseau social et d'influence Instagram contre 500.000 pour Antoine Dupont. Là encore, c'est encore loin des stars du ballon rond (40 millions pour Antoine Griezmann, 3 millions pour Olivier Giroud, 3 millions aussi pour le toulousain Zakaria Aboukhlal). "Le rugby des clubs reste peu médiatisé par rapport au football. C'est avec le maillot des Bleus que tout change. Si en octobre prochain, Ntamack ou un autre réalise une performance majeure lors de la finale de la Coupe du monde devant des millions de téléspectateurs sur TF1, sa valeur marchande explosera alors", explique Pierre Rondeau, économiste du sport et codirecteur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès à Paris.

"L'instrument d'un collectif" pour Gilles Navarro

Gilles Navarro est auteur et ancien grand reporter à l'Equipe. Il a écrit en 2018 une biographie sur l'ex-ailier rouge et noir "Vincent Clerc, chasseur d'essais" et vient de sortir "Stade Toulousain, l'art du jeu en mouvement" aux éditions Solar. Sur France Bleu et France 3 Occitanie ce mardi matin, il est revenu sur le phénomène Ntamack.

Le journaliste appuie "Ce n'est pas un joueur en rugby qui fait le printemps. Il a permis au Stade Toulousain de créer l'exploit mais vous savez que le rugby, c'est collectif, ce sont les quinze joueurs. Lui a créé l'étincelle mais pour cela il a fallu que les quatorze autres travaillent, récupèrent des ballons, défendent. C'est vraiment un travail collectif".

La finale du Top 14 entre Toulouse et la Rochelle a réuni 4,5 millions de téléspectateurs le 17 juin, dont 3,5 sur France 2 et un million sur Canal+. C'est quasiment autant que le match éliminatoire pour l'Euro-2024 de l'Equipe de France contre Gibraltar le 16 juin (5 millions).