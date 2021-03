Stade Toulousain : rupture du ligament croisé antérieur du genou, saison terminée pour Sofiane Guitoune

En plus d'un match sans saveur (défaite 16-29 face à Montpellier, la deuxième à domicile de la saison), le Stade Toulousain a perdu gros ce samedi sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Sofiane Guitoune est sorti touché au genou, sa saison est terminée.

6 à 8 mois d'absence

Alors qu'il faisait son retour à la compétition, Sofiane Guitoune a été obligé de quitter ses coéquipiers dès la 16e minute de jeu. Ugo Mola redoutait en conférence de presse d'après-match que le trois-quart centre ne soit blessé "assez gravement", c'est malheureusement confirmé. Sofiane Guitoune souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son absence est évaluée entre six et huit mois.

Hécatombe chez les arrières

Le staff du Stade Toulousain perd un nouveau joueur important et la liste des blessés chez les arrières s'allonge encore un peu plus. Thomas Ramos, Arthur Bonneval, Pierre Fouyssac, Lucas Tauzin, Juan Cruz Mallia et maintenant Sofiane Guitoune sont à l'infirmerie.

Toulouse qui dès jeudi s'envolera pour Limerick pour affronter le Munster samedi en huitième de finale de la Champions Cup.