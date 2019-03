Stade Toulousain : saison terminée pour Leonardo Ghiraldini et Dorian Aldegheri

Pendant le dernier match du tournoi des Six Nations, le talonneur italien Leonardo Ghiraldini est sorti sur civière.En fin de rencontre, le jeune pilier Dorian Aldegheri s'est lui aussi fait très mal.

Toulouse, France

Est-ce qu'il existe une malédiction pour les talonneurs toulousains cette année ? Après la grave blessure de Julien Marchand lors du match d'ouverture du Tournoi des Six Nations face au pays de Galles, c'est son remplaçant Leonardo Ghiraldini qui s'est fait très mal face à la France (14-25) samedi 16 mars.

Rupture des ligaments croisés confirmée

À la 57e minute de jeu, le talonneur italien s'est écroulé et il faudra appeler la civière pour le faire sortir du terrain. Quelques secondes auparavant, le demi de mêlée Baptiste Serin fait perdre l'équilibre à Ghiraldini en voulant protéger son coéquipier Maxime Médard, ballon en main. Immédiatement, l'Italien tombe au sol et se prend le genou droit.

La blessure semble sérieuse et le public le sent. Une ola et des applaudissements accompagnent la sortie sur civière du talonneur.

Bellissimo l'applauso del pubblico - italiani e francesi insieme - all'uscita di Ghiraldini per infortunio 👏👏 #ITAvFRApic.twitter.com/q4rRZQgmbE — Davide Bighiani (@davidebig10) March 16, 2019

Très beaux applaudissements du public - Italiens et Français réunis - à la sortie sur blessure de Ghiraldini.

Les analyses médicales ont confirmé les craintes de Leonardo Ghiraldini. L'Italien souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le Stade Toulousain devra faire appel à Guillaume Marchand ou à Peato Mauvaka pour le reste de la saison.

Dorian Aldegheri lui aussi blessé

Le talonneur toulousain n'est pas le seul à s'être fait très mal pendant cet Italie-France. Le pilier droit Dorian Aldegheri s'est lui aussi blessé au genou, peut-être aussi, les ligaments croisés. Il doit passer des examens médicaux ce dimanche soir. À la sortie du match face à Lyon, l'entraineur des avants William Servat a déjà annoncé que la saison était aussi terminée pour le joueur de 25 ans.