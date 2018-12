Stade Toulousain - Sébastien Bézy comprend le staff du XV de France

Toulouse, France

Cinq semaines à Marcoussis, pas une minute sous le maillot Bleu pour les tests face à l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Fidji. Sébastien Bézy a dû trouver le temps un peu long en ce mois de novembre mais relativise

Bézy : "Je m'en doutais"

"Je m'en doutais un peu. J'étais venu à cause de la blessure de Parra, je savais que le staff avait des joueurs en tête. Ils préféraient les faire jouer le plus possible, ce qui est logique. Après j'étais forcément déçu, comme tout joueur. Mais c'est compréhensible par rapport aux conditions du moment. Même dès le début de la tournée, dans ma tête je savais que ça allait être compliqué. Même sur la dernière semaine, je savais que ça n'allait pas trop tourné", a expliqué le demi de mêlée dans l'émission Club XV sur France Bleu Occitanie.

L'association avec Antoine Dupont

Contre le Stade Français lors de la 11e journée de Top 14 (victoire 49-20), Bézy était associé à Antoine Dupont qui démarré un match pour la première fois de la saison. Dupont à l'ouverture, Bézy à la mêlée : "Antoine c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. En 9 ou en 10, il a assez de facilités. En ce moment. De toute façon, tous les joueurs qui évoluent à la charnière sont en confiance de toute façon."

Sébastien Bézy a expliqué pourquoi ils n'avaient pas permuté en cours de match : "Pendant la semaine, on n'avait pas travaillé l'idée de varier et de permuter les postes. On s'est surtout concentré chacun sur notre rôle. C'est vraiment pas le même poste, c'est plus facile de se concentrer sur une tâche bien précise."

Le Stade Toulousain se déplace à Coventry sur la pelouse des Wasps ce samedi pour la troisième journée de Champions Cup. Avec l'objectif de se rapprocher d'une qualification et de signer une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Pour réécouter l'émission, il suffit de cliquer ici.