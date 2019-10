Stade Toulousain : Sébastien Bézy jouera à Clermont la saison prochaine

Toulouse, France

En fin de contrat en juin prochain, Sébastien Bézy a décidé de quitter Toulouse à l'issue de cet exercice. Il rejoindra Clermont.

Plusieurs clubs avaient manifesté leur intérêt pour le demi de mêlée international, c'est finalement le club auvergnat qui a eu la préférence de Sébastien Bézy. Il a signé un contrat de trois ans, explique le quotidien sportif.

Plus de 150 matches avec Toulouse

Formé à Toulouse, Sébastien Bézy (27 ans) effectue ses premières minutes en Top 14 lors de la saison 2012-2013. Il totalise plus de 150 matches avec le club rouge et noir et aura passé treize années au Stade Toulousain, entre sa formation et sa carrière professionnelle.