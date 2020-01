Stade Toulousain : six semaines d'absence pour le pilier Charlie Faumuina

Toulouse, France

Dimanche soir à l'issu du dernier match de poule de Champions cup contre Gloucester (35-14), le staff du Stade Toulousain se voulait plus confiant concernant la blessure de Charlie Faumuina que celle de Dorian Aldegheri. Pourtant les deux piliers droits rouge et noir seront absents pendant la même durée : six semaines.

Selon l'AFP qui cite une source proche du club, le néo-zélandais de 33 ans souffrirait d'une douleur à un ligament et devrait être à l'infirmerie pour un mois et demi environ. L'autre pilier droit, Dorian Aldegheri souffre d'une contusion.

Une situation qui impose à Ugo Mola et son staff de faire confiance aux jeunes pour recevoir le leader du Top 14 dimanche, L'union Bordeaux-Bègles.