Stade Toulousain : six semaines pour préparer la demie

Toulouse, France

Pau et Perpignan à Ernest-Wallon, un déplacement à Bordeaux. Voilà les trois rendez-vous qui viendront ponctuer la saison toulousaine avant les phases finales. Le Stade Toulousain est certain d'en être. Comment vont se préparer les semaines avant l'échéance du weekend du 8 juin ? Le staff a préparé son plan.

Régis Sonnes : "des semaines magnifiques"

En comptant cette semaine de préparation avant la réception de Pau, Toulouse est à six semaines de la demi-finale. "Il faut continuer à gagner, trois matches pour monter en puissance. Il faut optimiser notre temps. Ce sont des semaines magnifiques à préparer, c'est le plus bon. Au sein du staff, on s'est vu en début de semaine pour faire un point et se projeter sur cette date du 8/9 juin. L'anticipation c'est aussi un des secrets au haut niveau. Il y a toujours une certaine forme d'adaptation, mais quand même un plan à mettre en place. Les temps de jeu des joueurs, le physique, la technique... On a essayé de se projeter sur cinq, six semaines. C'est un vrai luxe d'être déjà qualifié", explique l'entraîneur Régis Sonnes.

Maxime Médard : "Etre parfait le jour de la demie"

Maxime Médard lui estime qu'il faudra en faire beaucoup plus, malgré cette saison quasi parfaite en Top 14 (18 victoires, 2 nuls, 3 défaites) : "Il faudra élever le niveau en phases finales. Quand il faut fermer le jeu, être un peu plus discipliné... On ne l'a pas toujours été. L'enjeu de ces matches qui viennent, c'est de se mettre des objectifs bien établis pour être parfait le jour de la demie."

Première échéance : la venue de Pau samedi. La dernière fois que Toulouse a foulé la pelouse d'Ernest-Wallon c'était le 17 mars dernier.

Stade Toulousain - Section Paloise, match à vivre ce samedi (14h45) en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.