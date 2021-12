Stade Toulousain : Sofiane Guitoune prolonge son contrat jusqu'en 2024

Il reste ! Le trois-quarts centre Sofiane Guitoune a prolongé de deux ans son contrat à Toulouse, qui court désormais jusqu'en 2024. "Pour notre plus grand bonheur, Sofiane Guitoune poursuit sa route avec le Stade toulousain", a écrit le club sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 32 ans, qui compte 9 sélections en équipe de France, est arrivé en 2016 à Toulouse après avoir notamment porté les couleurs de Perpignan et de Bordeaux-Bègles, prochain adversaire des Rouge et Noir ce samedi à l'occasion de la 12e journée du Top 14.

Joueur très apprécié du vestiaire toulousain, Guitoune avait fait savoir le mois dernier que des discussions étaient en cours pour une prolongation. "Ce serait vraiment beau de finir à Toulouse", avait-il déclaré début novembre sur France Bleu Occitanie. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou à la fin du mois de mars, il a fait son grand retour sur les terrains fin octobre après plus de sept mois d'absence.