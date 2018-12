Stade Toulousain : Sofiane Guitoune signe pour trois ans de plus

Toulouse, France

Après deux premières saisons galère au Stade Toulousain gâchées par les blessures, Sofiane Guitoune a retrouvé le sourire cette saison. 14 matches disputés sur 15 possibles, le joueur le plus utilisé du Top 14 (1120 minutes). Sofiane Guitoune est aussi le meilleur marqueur de la Champions Cup cette saison avec quatre essais inscrits. Il a prolongé de trois saisons, soit jusqu'en 2022.

Sofiane Guitoune : "Une telle issue semblait illusoire..."

"C'est une très belle satisfaction de prolonger mon aventure au Stade Toulousain. Mes deux premières saisons ici ont été compliquées, et une telle issue semblait illusoire il y a encore quelques mois. Mais quand on croit en soi, que l'on s'accroche avec un objectif en point de mire, tout est possible. Aujourd'hui, c'est la joie qui prédomine, mais je suis d'ores et déjà tourné vers la fin de saison et les trois prochaines années qui nous attendent. Avec un seul souhait : qu'elles soient encore plus belles, tant collectivement qu'individuellement", a déclaré le joueur sur le site du club.