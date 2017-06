Stade Toulousain : Tarifs enfin en baisse pour les abonnements

la mesure était réclamée depuis plusieurs années par les supporters les moins aisés. Les mauvais résultats et la désaffection d'Ernest Wallon ont semble-t-il convaincu le nouveau président Didier Lacroix, de revoir à la baisse le prix de certains abonnements.

La saison des abonnements s'est ouverte ce lundi au Stade Ernest Wallon. Nouveau président et nouveaux tarifs. Soucieux de faire revenir au stade Ernest Wallon les couches populaires de son public le Stade Toulousain propose désormais onze tarifs différents, de 120 à 895 euros, avec la possibilité de payer en plusieurs fois.

Nouvelles zones, nouveaux tarifs © Radio France - Pierre Viaud

Un public à reconquérir

Avec une affluence moyenne inférieure à 14 mille spectateurs la saison dernière, les travées d'Ernest Wallon, 19 mille places, ont parfois sonné creux. "Nous voulons remplir de nouveau Ernest Wallon" clame dans la Dépêche du Midi, le nouveau président Didier Lacroix, qui prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet. C'est donc une grille tarifaire de reconquête que déploie le Stade, avec 11 catégories contre huit auparavant, et le retour du tarif "couple", désormais nominatif pour limiter les fraudes constatées par le passé. A la clé : 13 rencontres de Top 14 et 3 de Challenge Cup, la "petite" coupe d'Europe, mais aussi de nombreux avantages dont un entrainement commenté et l'invitation à la soirée de début de saison où sont présentés les recrues et le nouveau maillot.

"Ça fait deux années qu'on ne rempli pas E. Wallon" J.M. Arnaud, président du club de supporters Le HUIT

Des tarifs en baisse et des avantages nombreux pour faire oublier la dernière saison calamiteuse avec, pour la premiére fois depuis plus de quarante ans, l'absence du Stade Toulousain des phases finales du Top 14 et l'élimination en quart de finale de la Champions Cup. Une "annus horibilis" qu'il conviendra de faire oublier avec des résultats sur le terrain. Le stade Toulousain se recentre également sur son antre historique. Un match, deux maximum seront délocalisés au Stadium.

"l'an dernier c'était 220 euros, cette année 150" Mathieu, supporter.

"ils n'auraient pas baissé les prix, il y 'en a beaucoup qui ne se seraient pas ré abonnés" H. Loncan présidente du Rouge et Noir Copier

La campagne d'abonnement du Stade Toulousain se poursuit jusqu'au 8 août, veille de la reprise du Top 14.