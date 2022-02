Stade Toulousain - Thomas Ramos : "On n'a pas le droit de basculer du mauvais côté"

Plus les weekends passent, plus le Stade Toulousain voit sa place dans le Top 6 se fragiliser un peu plus à cause de cette série noire de six défaites de rang. Impensable pour les Rouge et Noir de manquer le rendez-vous des phases finales.

Battu ce samedi à Pau (27-22), le Stade Toulousain a enchaîné six défaites de rang pour la première fois de son histoire en Top 14. Si Toulouse est cinquième avant le déplacement du Racing 92 à Bordeaux ce dimanche, le classement s'est resserré avec les victoires du Stade Français et de La Rochelle. Les Maritimes, huitièmes, n'ont plus que trois points de retard sur les hommes d'Ugo Mola.

"On n'a pas le droit de basculer du mauvais côté"

Thomas Ramos, revenu du XV de France pour jouer au Hameau samedi, n'imagine pas une seconde une dégringolade et tire la sonnette d'alarme : "Aujourd'hui, c'est soit tu bascules du bon côté soit du mauvais. La saison est loin d'être finie. Sans manquer de respect à personne, on n'a pas le droit de basculer du mauvais côté. On a toujours un match de retard. A partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison, la défaite à la maison est interdite et il faudra aller prendre des points partout. Le message c'est ça."

Un stage dans les Landes pour s'aérer la tête

Les Toulousains, qui ont dormi à Pau samedi soir, sont en stage jusqu'à mardi soir du côté de Soustons dans les Landes afin de préparer au mieux la réception de l'UBB dimanche à Ernest-Wallon. "Les stages souvent ça resserre le groupe. J'espère que ça aura cet effet. On a trois jours tous ensemble où on va pouvoir sortir un peu de la pression extérieure. Quand on est dans un cercle négatif, il faut casser la routine et les habitudes d'entraînement. Dans l'équipe il n'y a pas de tricheur ou de mecs qui font les choses à moitié. Il y a juste à retrouver un allant collectif", rassure le capitaine toulousain du moment Alban Placines.

Le Stade Toulousain a encore plusieurs rendez-vous à négocier sans ses internationaux : les réceptions de Bordeaux et Montpellier ainsi qu'un déplacement au Stade Français.