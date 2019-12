Toulouse - Toulon : duel entre équipes en forme, Dupont de retour

Toulouse reçoit Toulon ce dimanche soir au Stadium en clôture de la 12e journée de Top 14 (21 heures sur France Bleu Occitanie). Un match pour ponctuer une année 2019 exceptionnelle et passer devant les Varois au classement. Antoine Dupont devrait jouer ses premières minutes de la saison.

Yoann Huget et les Toulousains avaient étrillé Toulon (39-0) l'an dernier au Stadium.

Toulouse, France

A moins d'un match nul ce dimanche soir, une des deux équipes va voir sa série d'invincibilité s'arrêter net. Une rencontre qui s'annonce beaucoup plus disputée que l'an dernier à pareille époque et déjà au Stadium. Les Toulousains avaient laminé le RCT (39-0).

Toulon retrouve les sommets

D'un côté, Toulouse n'a plus perdu depuis le 19 octobre. Depuis, les hommes d'Ugo Mola ont enchainé sept victoire toutes compétitions confondues.

Toulon vient d'aligner huit matches sans défaite. Le RCT est invaincu depuis le 13 octobre. Il faut remonter à 2014 et à l'ère Bernard Laporte pour trouver trace d'une telle série. "On a tous vu leur match du weekend dernier. Quand une équipe est capable de gagner à l'extérieur, comme à Pau ou Bayonne, c'est toujours synonyme de gros groupe, d'une grosse cohésion. Pour nous, ce sera un gros test comme quand on a reçu Clermont", prévient l'ailier Yoann Huget.

Un seul point sépare les deux équipes avant le match (29 pour le RCT, 28 pour Toulouse).

Sans Cheslin Kolbe, avec Dupont

Le Stade Toulousain ménagera une nouvelle fois son champion du monde Cheslin Kolbe, touché au thorax à Montpellier le 14 décembre. En revanche, Antoine Dupont devrait disputer ses premières minutes de la saison dimanche. "C'est probable", dit le coach Régis Sonnes. "Je pense que ça n'a pas été facile pour lui de ne presque pas venir au club parce qu'il fallait se reposer. Pour nous, pour l'effectif, c'est bien que tout le monde soit apte. C'est ce qui a fait notre force l'an dernier, on avait très peu de blessés. C'est surtout lui qui doit être content. A l'entraînement, il était concentré, envie de bien faire. Il faut aussi qu'il retrouve les automatismes parce que depuis la finale du Top 14, il ne s'est pas entraîné avec nous. Il avait besoin de se remettre les systèmes en tête donc il était appliqué et concentré sur ces deux jours", lâche Thomas Ramos.