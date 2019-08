Stade Toulousain - Tristan Tedder : "l'impression de découvrir un nouveau club"

Toulouse, France

Après une année passée au Pays Basque en Pro D2, Tristan Tedder est de retour dans l'effectif toulousain. A 23 ans, il devrait avoir l'occasion de s'exprimer en début de saison.

Tristan Tedder : "Etre humble"

Il a passé deux années à Toulouse avant de partir à Bayonne, et le retour n'est pas si évident : "Le premier jour, quand je suis revenu, j'ai cru que c'était un nouveau club. Ils sont devenus champions de France, les supporters sont là tous les jours. J'essaie juste d'être humble et de faire de mon mieux cette saison. Ma préférénce, c'est de jouer à l'ouverture, mais même à l'arrière, je joue où on a besoin de moi."

Tristan Tedder retrouve des joueurs qui étaient là il y a deux ans et avec qui il a connu la catégorie Espoirs notamment. Comme Florian Verhaeghe ou Peato Mauvaka (actuellement avec le XV de France).

La confiance de Yannick Bru

A Bayonne la saison dernière, Tedder a réalisé une superbe saison : 27 matches joués, 18 titularisations, 5 essais marqués. "Yannick Bru a été honnête avec moi en me disant qu'il allait me donner ma chance. Si tu prends cette chance, tu vas jouer, sinon tu ne vas pas jouer. A toi de faire les bons matches. Je crois que j'ai pris ma chance", sourit le Sud-Africain.

Le Stade Toulousain, vainqueur de Colomiers pour son premier match amical, jouera contre Béziers le 13 août prochain. Avant le retour du Top 14 le 24 (à Bordeaux).