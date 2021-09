Stade Toulousain - Ugo Mola avant la reprise du Top 14 : "Si notre équipe s'endort, elle deviendra ordinaire"

Champion de France et d'Europe en titre, le Stade Toulousain sera très attendu sur toutes les pelouses cette saison. Et notamment à La Rochelle dimanche (21h05 sur France Bleu Occitanie) pour la première journée de Top 14.

Le Stade Toulousain sera encore une fois cette saison l'équipe à battre en Top 14. Les hommes d'Ugo Mola, qui ont soulevé les deux derniers Brennus, avancent sûrs de leur force.

Mola : "Si notre équipe s'endort..."

Tous les observateurs voient en Toulouse le favori de cet exercice 2021-2022. Côté staff, on tempère : "J'ai cru lire ou voir que beaucoup nous voyaient comme favoris à notre propre succession. 13 autres ne pensent pas la même chose, personne ne va nous laisser gagner tranquillement. Il faut qu'on redouble d'efforts et qu'on soit en phase avec la réalité de notre quotidien. Se reposer sur notre statut serait une erreur monumentale. À nous de trouver les ressources et l'ingéniosité. Si notre équipe est en éveil, on continuera d'être performants, si notre équipe s'endort elle deviendra ordinaire. À nous de garder ce niveau d'éveil", lâche le manager Ugo Mola.

Lebel : "Comme les premières récrés avec les copains"

Le Stade Toulousain n'a eu que quatre semaines de préparation mais cela n'a pas l'air de perturber les joueurs, à l'image de l'ailier Matthis Lebel : "La préparation a été courte mais c'est compensé par la fraîcheur mentale après les six semaines de vacances. On a pu revoir nos familles, les étrangers ont pu rentrer chez eux... Mentalement on est arrivés comme des gamins qui reprenaient les premières récréations avec les copains. Au final, je pense que ça va compenser la semaine ou les deux semaines en moins de préparation. Les joueurs ont été suivis avec notamment des montres connectées pour qu'on puisse quand même s'entretenir. Personne n'a triché et apparemment les préparateurs physiques sont plutôt satisfaits."

Deflandre à guichets fermés

La bonne nouvelle de cette rentrée, c'est le retour du public dans les stades et sans limite au niveau des jauges. Le stade Marcel-Deflandre à La Rochelle sera plein (16.000 spectateurs) pour la première fois depuis février 2020. "Je n'ai jamais joué dans un stade plein en France donc ça va être particulier. On va aborder les matches différemment. Ce sera une autre ambiance, c'est vraiment excitant. Ce n'est pas la même adrénaline au début du match. Cela soulage de retrouver cette atmosphère", explique le deuxième ligne Thibaud Flament qui entame sa deuxième saison au Stade Toulousain.