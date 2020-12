Stade Toulousain - Ugo Mola : "La nouvelle formule de la Champions Cup est idéale"

Ugo Mola et les Toulousains affrontent l'Ulster vendredi.

A quatre jours de la première échéance européenne en Ulster, le manager Ugo Mola fait le point sur le début de la Champions Cup. Avec une nouvelle formule puisque le Stade Toulousain va affronter l'Ulster et Exeter dans des rencontres aller-retour.

Que retenez-vous de la campagne européenne de la saison dernière ?

"Ce qu'on retient c'est notre phase de poule aboutie et réussie. Malgré le fait de perdre sur le plan du goal average. La suite des phases finales en Coupe d'Europe est liée au classement général, il nous a manqué quelques points. C'est cette limite qui nous a amené à ne pas être en mesure de battre Exeter, mais le parcours reste un parcours qui a solidifié l'expérience de l'équipe."

Même avec six victoires et 27 points, ça ne suffit pas pour recevoir en demi-finale...

"La compétition européenne est un sprint. Dans notre championnat, on vit quelque chose de long et âpre. L'Europe c'est un 110 mètres haies avec très peu de haies. La moindre haie touchée te sort du jeu."

Ugo Mola : "C'est une formule idéale"

Que pensez-vous de cette nouvelle formule ?

"Je fais partie de ceux qui militaient pour le changement de formule, pour éviter ces non-matches dès l'instant qu'une équipe était éliminée. On pouvait sur les six matches avoir des équipes qui lâchaient un peu trop tôt. Cette double confrontation aller-retour nous ramène à des matches de phase finale quasiment direct. Je le considère d'ores et déjà comme des matches de phase finale. C'est une formule idéale.

Les adversaires sont familiers : Ulster et Exeter.

"Ulster, c'est un adversaire que l'on connait bien, pour l'avoir étudié longuement. Une équipe composée de joueurs irlandais, de base de l'équipe d'Irlande. Quelques joueurs étrangers qui amènent une réelle plus-value. Peu d'équipes arrivent à gagner en Ulster, c'est une équipe très délicate à manoeuvrer."

Il y aura ensuite Exeter, champion d'Europe en titre... Que faire pour rivaliser ?

"En demie on a rivalisé une bonne partie du match en essayant de jouer le rugby qui nous est propre et Exeter est allé aussi au bout de ses convictions. C'est le champion d'Europe et l'hégémonie n'est pas prête de s'arrêter je pense. Mais il nous tarde d'accueillir le champion d'Europe à Ernest-Wallon."

Etes-vous prêts ?

Le calendrier reste assez chargé et assez flou, avec ces compétitions internationales qui sont venues s'ajouter. Ce n'est pas dans les meilleures conditions qu'on prépare cette échéance, qui est un objectif pour le Stade Toulousain. On n'est pas totalement à effectif complet mais on devrait y tendre assez rapidement.

Vous restez sur deux demi-finales, on ambitionne quoi cette saison ?

"On va se concentrer sur les premières échéances. Chaque point laissé en route empêchera une qualification. Notre poule est très relevée. Très rapidement, on va voir se dessiner les équipes en mesure de se qualifier. Nous on a toujours l'ambition d'exister à très haut niveau, on est très attachés à la Coupe d'Europe. A nous d'être à la hauteur de notre passé glorieux."