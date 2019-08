Stade Toulousain : qui est AB Zondagh, nouveau membre du staff rouge et noir ?

Toulouse, France

Le staff du Stade Toulousain a vu arriver deux étrangers à l'intersaison : l'Irlandais Allan Ryan (ex-Bath) comme préparateur physique et Alan-Basson (AB) Zondagh qui aura des prérogatives plus larges à l'échelle du club. Présentation de ce dernier, qui entraînait les Natal Sharks, par Ugo Mola.

Un accident de surf l'a privé de rugby très tôt

Son parcours atypique. "AB Zondagh, c'est un vrai parcours de coach. Souvent, ce sont des métiers de circonstance pour beaucoup, qui après l'arrêt de leur carrière se demandent comment ils vont pouvoir gagner un peu d'argent. Ce n'est pas le cas de AB. Il s'est préparé, formé, très jeune. Il a développé une forme d'entraînement assez particulière sur le développement des habilités techniques. C'est quelqu'un qui m'avait interpellé il y a quelques temps, je connaissais bien son papa. On va l'intégrer dans l'ensemble du club, pas seulement l'équipe première, pour qu'il puisse prendre la mesure et surtout nous développer cette prise de décision à pleine vitesse."

L'accident. "Il a eu un accident de surf très jeune, l'empêchant de pouvoir continuer à jouer au rugby. Je trouve géniale la possibilité de pouvoir entraîner sans avoir été joueur de très haut niveau. Ce serait trop simple. Ce qui est important, ce sont les parcours de vie. La manière dont on se forme, dont on est en quête permanente de ce qui peut se faire de novateur. AB a cette démarche là. Le Stade Toulousain a toujours eu cette volonté d'échanger sur les sujets malgré parfois la consanguinité qu'on nous reproche."

Son papa, le Pierre Villepreux d'Afrique du Sud

Ugo Mola et la famille Zondagh. "J'ai rencontré son papa (Alan Zondagh, directeur du rugby chez les Bulls en Afrique du Sud) quand j'ai commencé à entraîner. Toute proportion gardée, c'est un peu le Pierre Villepreux de l'Afrique du Sud, avec des notions de rugby de mouvement. Avec une philosophie vraiment ancrée autour de ce rugby de prise de décision. Ensuite, Clément Poitrenaud et Frédéric Michalak ont eu l'occasion d'être entraînés par AB aux Sharks. Les échos étant positifs, il a passé un mois avec nous l'an dernier. Nous on devait renouveler notre staff, les planètes étaient alignées.

AB Zondagh. - Stade Toulousain Rugby.

Poitrenaud et Thuéry ont pris du galon

De manière plus globale, "l'idée c'était de "dépersonnifier" le mode de fonctionnement", précise Ugo Mola. "Le boulot qu'ont effectué Clément Poitrenaud et Laurent Thuéry, un peu plus dans l'ombre, a été remarquable. Ils montent donc en grade. Avec toujours des prérogatives sur l'équipe Espoirs. Virgile Lacombe va gérer la partie conquête et notamment la mêlée, avec aussi une gestion des Espoirs."