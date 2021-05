Stade Toulousain - Ugo Mola : "Si on n'y était pas nous, je supporterais La Rochelle"

Le Stade Toulousain, qui n'a pas connu de finale européenne depuis 2010 est proche d'une cinquième étoile. Les Rochelais eux attendent un premier titre. Les déclarations d'Ugo Mola avant que les Toulousains ne partent ce jeudi après-midi pour Londres.

Comment est le groupe avant de partir ?

"Ils ont ce côté parfois déconcertant dans la manière dont ils abordent les événements. J'étais je pense très insouciant à l'époque, ils le sont encore plus que moi. Ils ont cette capacité à dédramatiser. Tu sens quelque chose de léger dans l'envie de jouer au rugby, de passer un bon moment. C'est malgré tout un super moment passé. Quand tu as l'occasion de pouvoir gagner, il faut saisir ces opportunités."

Jean Bouilhou et Clément Poitrenaud, comme vous, ont gagné cette coupe d'Europe. Cela peut servir ?

"Jean et Clément font partie des joueurs qui l'ont soulevée trois fois. Dès qu'on a attaqué la semaine, ils n'avaient plus le même regard ni le même visage. Ils se transforment. Ce sont des compétiteurs hors-norme. J'ai la chance dans mon staff d'avoir des garçons comme ça, Virgile Lacombe aussi."

"Certains joueurs blessés ou suspendus, ne pourront pas faire le voyage. Qu'est-ce que ça change ?"

"Mardi, quand vous quittez l'entrainement à l'annonce de l'équipe... Jusqu'au dernier moment, Julien Marchand donne de sa personne puis il comprend qu'il ne jouera pas. Cela nous affecte, comme quand Yoann Huget passe prendre le café. Il y a beaucoup de déception. Pour Sofiane Guitoune aussi, qui est quelqu'un qui compte. Le regard de Julien Marchand sur le parking mardi soir me marquera à vie parce que ce gamin ne pourra pas jouer une finale qui lui était promise."

C'est une finale particulière, loin de la majorité des supporters...

"Le soutien et les énergies sont hyper importants. Tu ne peux pas passer une finale sous silence. Ces deux clubs sont frustrés de ne pas pouvoir partager avec les supporters, de ne pas donner un peu de bonheur dans une morosité ambiante. Le soir de la finale de telle année, tu sais avec qui tu étais. On nous enlève le partage. C'est frustrant. Après, il y a des gens qui sont là pour réfléchir mieux que moi. Tu ne pars pas avec les tiens, avec tes enfants, ta femme. On nous l'enlève mais je me dis que les jours meilleurs sont devant nous."

Un mot sur cette équipe de La Rochelle ?

"Si on n'y était pas nous, je serais supporter de La Rochelle. Ils dégagent un truc. Ce n'est pas le même rugby, peut-être plus pragmatique. Mais ce groupe a l'air de bien vivre. Je suis en face donc mon coeur a choisir mais c'est une équipe qui dégage un truc. J'ai l'impression de voir ces rivalités connues avec Brive, puis le Stade Français, Clermont... L'adversité te fait grandir. Il y a plein de choses qui m'interpellent à La Rochelle. Je vois mal comment on ne va pas se recroiser dans les deux ou trois saisons qui arrivent."