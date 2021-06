Stade Toulousain : un deuxième doublé Championnat-Coupe d’Europe pour le club le plus titré de France

Le Stade Toulousain a battu le Stade Rochelais 18 à 8 ce vendredi en finale du championnat de France de Top 14. Le club de rugby le plus titré de France réussit ainsi, comme en 1996, le doublé Championnat de France-Coupe d'Europe. Les supporteurs et les joueurs sont heureux. Réactions.

Le Stade Toulousain remporte le 21e Bouclier de Brennus de l'histoire du club. Les rugbymen toulousains ont battu le Stade Rochelais 18 à 8 ce vendredi soir au Stade de France en finale du Top 14 devant 14.000 spectateurs. Ce match était le remake de la finale de la Champions Cup remporté par les Toulousains (22-17) face aux Rochelais le mois dernier. Les Maritimes n'ont donc pas réussi à prendre leur revanche.

Le Stade Toulousain réalise ainsi le doublé Championnat de France-Coupe d'Europe pour la deuxième fois de son histoire. Les Rouge et Noir avaient en effet déjà réalisé cet exploit en 1996. C'était d'ailleurs la première fois que la Coupe d'Europe et le championnat de France se terminaient avec les deux mêmes formations en finale, et en l'occurrence, les deux meilleures et les deux plus séduisantes équipes de la saison régulière.

Les supporteurs sont en liesse

Sur la place Saint-Pierre, à Toulouse, des centaines de supporteurs du Stade Toulousain célèbrent ce 21e titre de champion de France et doublé historique. "Ils ont réalisé une énorme saison. On remercie Toulouse de nous avoir fait vibrer."

"C'est magnifique. C'est une vrai jouissance pour nous. On a passé un moment extraordinaire. Le Brennus, on l'a touché, on l'a embrassé. c'est magnifique" témoignent les supporteurs toulousains présents au Stade de France.

Les 3.300 supporteurs du Stade Toulousain présents au Stade de France ont communié avec les joueurs après la victoire face à La Rochelle © Radio France - Marion Bothorel

Un palmarès incroyable

Avec cette victoire ce vendredi soir, le Stade Toulousain, club le plus titré de l'Hexagone, étoffe encore un palmarès impressionnant. Les Rouge et Noir ont remporté 21 titres de champions de France, auxquels il faut ajouter sept finales perdues, et 5 Coupe d'Europe.

La présentation du Bouclier de Brennus à Toulouse ce samedi

Les joueurs du Stade Toulousain présenteront le bouclier de Brennus à leurs supporteurs ce samedi après-midi en descendant les allées Jean-Jaurès à bord d'un bus impérial. Cette parade devrait commencer vers 16 heures. Ce sera donc l'occasion de fêter le doublé Championnat de France-Coupe d'Europe.