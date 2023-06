Stade toulousain : une saison exceptionnelle pour les jeunes

Les Espoirs, sacrés champions de France la semaine dernière, les juniors Crabos aussi, champions de France début juin. Les cadets en finale en lever de rideau au Stade de France. Samedi après-midi, les cadets B sont allés jusqu'en finale. Les trois équipes féminines sont allées en demi-finales. Un palmarès exceptionnel qui promet un bel avenir… Debrief avec Gérard Labbe, le président de l'association du Stade Toulousain, un jour avant la finale de Top 14 au Stade de France ce samedi.

France Bleu Occitanie : C'est une saison exceptionnelle pour la formation toulousaine et pour votre association.

Gérard Labbe : Tout à fait. L'année dernière, nous avions eu les trois titres féminins possibles et cette année, on espère qu'on va en faire autant avec les garçons.

Comment expliquer que chaque année, le stade arrive à se renouveler ? Quelle est la recette magique ?

Il n'y a pas de recette magique, il y a beaucoup de travail. Et puis il y a un projet de jeu qui est identique à toutes les équipes du club, décliné à partir de l'équipe professionnelle. Et si vous avez regardé les matchs, notamment des Espoirs, vous avez certainement retrouvé tout ce qu'on voit de l'équipe professionnelle, on le retrouve dans les équipes de jeunes. Il y a un projet de jeu unique.

Comment on fait pour aller chercher ces pépites qui viennent des quatre coins en Occitanie pour intégrer le centre de formation du Stade Toulousain ?

On le fait de façon progressive, on ne va pas faire venir des garçons de très loin. Il y a des problèmes scolaires. Il n'y a pas beaucoup d'internats ici à Toulouse. Donc on commence d'abord par les meilleurs joueurs de la Haute-Garonne avec nos clubs partenaires, puisqu'on a une quarantaine de clubs partenaires qui travaillent toute l'année avec nous. Donc ça commence comme ça au niveau des cadets et ensuite ça se décline un peu plus loin avec les Crabos. À ce moment-là, ils rentrent en classe de seconde, donc on peut les mettre en internat. On a signé des accords avec le rectorat et notamment avec le lycée Déodat de Séverac. Et puis ensuite, évidemment, le recrutement global du stade fait qu'il y a des joueurs qui arrivent quelquefois de l'étranger, ou des espoirs et du centre de formation. C'est le cas d'Emmanuel Mahfoudh. C'est la cinquième année qu'il est là. Il a commencé dans le groupe Espoir.

La génération des pros actuels brille, notamment avec le XV de France. On voit les résultats cette saison des amateurs, on se dit que le meilleur est encore à venir ?

Oui, on sera certainement meilleurs chez les filles l'année prochaine et je pense que compte tenu des résultats de finale, de finaliste cette année chez les cadets, on va pouvoir être aussi bon chez les garçons. Donc on devrait encore faire une meilleure saison l'année prochaine, pour l'ensemble des équipes.

Vous vous attendez à quoi pour le match des cadets, et celui des pros ce week-end ?

Je pense que l'on fera un très bon match en cadets parce qu'on a une belle équipe donc je pense qu'il y aura un beau match. Je ne connais pas très bien Grenoble, mais je sais que les miens sont prêts à en découdre. Quant aux pros, je suis sûr d'un bon match. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une belle opposition de style entre les deux équipes. Et quand il y a deux équipes qui ont eu et qui ont des styles différents, en général, on assiste à un grand match de choc.