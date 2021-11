Stade Toulousain : une vingtaine d'absents pour la venue de Brive, Marchand pas là plusieurs semaines

Le Stade Toulousain retrouve la compétition ce weekend avec la réception de Brive comptant pour la 11e journée du Top 14. Ugo Mola et son staff, entre congés à donner et infirmerie bien remplie, doivent se creuser la tête.

Les Toulousains titulaires contre les All Blacks sont en vacances

Le Stade Toulousain a donné des vacances cette semaine aux joueurs qui étaient titulaires avec le XV de France contre la Nouvelle-Zélance. A savoir Cyril Baille, Peato Mauvaka, Anthony Jelonch, François Cros Romain Ntamack et Antoine Dupont. "Ceux-là ne joueront peut-être même pas le weekend prochain contre Bordeaux. On va manager sur les deux matches. Ce n'est pas une semaine qui suffira, ce sera peut-être deux semaines", prévient le manager Ugo Mola.

Thomas Ramos, Dorian Aldegeheri ou encore Thibaud Flament, qui ont peu ou pas joué avec les Bleus, devront eux aussi obligatoirement prendre des vacances et manqueront sans doute le déplacement à l'UBB.

Joe Tekori lui jouera son dernier match en sélection avec les Samoa contre les Barbarians ce weekend. "On avait un vestiaire léger" cette semaine ironise Mola.

Julien Marchand et Rory Arnold en ont pour plusieurs semaines

En plus des internationaux sur le pont ou en vacances, l'infirmerie est bien remplie. Julien Marchand, touché en sélection souffre d'une fracture du cartilage au niveau des côtes. Il sera absent plusieurs semaines et devrait manquer le déplacement à Cardiff en coupe d'Europe. Rory Arnold souffre lui d'une entorse du genou et ne sera pas là avant 2022. Deux blessés en sélection qui viennent s'ajouter à une liste d'absents : Alban Placines, Rynhardt Elstadt, Richie Arnold, Alexi Balès, Pierre Fouyssac et Santiago Chocobares. L'Argentin sera absent encore au moins deux ou trois semaines.