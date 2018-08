Le All Black Jerome Kaino est une des recrues phares du championnat de France cet été. Le Néo-Zélandais, double champion du monde de rugby en 2011 et 2015, a posé ses valises à Toulouse pour une nouvelle aventure. En tout décontraction.

Toulouse, France

Jerome, comment s'est passée votre installation à Toulouse ?

"Cela a été très simple comme intégration. Je connaissais certains joueurs, les internationaux français contre qui j'ai joué. Je me sens déjà bien ici. Au club, les gens m'ont très bien accueilli. Ma famille aussi. Je suis vraiment très heureux d'être là. Et ça m'a fait du bien de jouer ce match amical contre Pau."

Pourquoi Toulouse ?

"Il était temps pour moi de me lancer un nouveau challenge. Je n'étais vraiment pas prêt à prendre ma retraite. Le Stade Toulousain est un club très réputé. Et puis pour mes enfants, c'est très bien aussi. Ils vont pouvoir découvrir un nouveau style de vie, une nouvelle culture. Ma femme a des origines françaises également."

Cela n'a pas été trop compliqué pour votre famille ?

"Non, les enfants (il a une fille et deux garçons, ndlr) étaient très excités à l'idée de venir en France. Ma fille de neuf ans adore la nourriture ici. Le foie gras et le fromage ! Toulouse est une ville très jolie que je ne connaissais pas. Je suis souvent venu en France, à Paris ou Marseille, mais jamais à Toulouse."

Kaino a pu mesurer sa cote de popularité à la sortie de l'entrainement. © Radio France - Julien Balidas

On parle du Stade Toulousain en Nouvelle-Zélande ?

"Oui, beaucoup ! C'est un club très populaire. Surtout qu'ici, des joueurs comme Byron Kelleher ou Census Johnston sont passés. Des joueurs comme Thierry Dusautoir ou William Servat sont très connus là-bas."

Ici, les supporters ont hâte de vous voir jouer...

"Ils sont vraiment très accueillants. J'ai beaucoup entendu parler des supporters ici. Je les ai vus à l'entrainement. Maintenant j'ai hâte de fouler la pelouse du stade Ernest Wallon et de découvrir l'ambiance du stade."

Vous parlez un peu français ?

"Je suis en train d'apprendre. Mais pour l'instant pas trop. Je sais dire Je m'appelle Jerome et Allez Toulouse !"