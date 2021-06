Stade Toulousain : vivez avec France Bleu la finale de Top14 et le retour des joueurs à Toulouse

France Bleu Occitanie vous fait vivre le départ des supporters vendredi matin, la finale de Top14 contre la Rochelle en intégralité vendredi soir, et le retour des Rouge et Noir à Toulouse samedi. Trois émissions spéciales où vous avez la parole, sur les réseaux sociaux et au 05 34 43 31 31.

Le Stade Toulousain va-t-il rapporter un 21e Brennus dans la ville rose ?! Les hommes d'Ugo Mola affrontent La Rochelle ce vendredi en finale de Top 14, et France Bleu Occitanie vous fait vibrer avec les Rouge et Noir ! Vous pouvez nous appeler au 05 34 43 31 31 pour vivre avec nous ces moments exceptionnels.

Matinale spéciale vendredi de 6h à 9h

Ce vendredi 25 juin, dès 6h et jusqu'à 9h nous serons en matinale spéciale pour suivre les supporters qui partent d'Ernest Wallon direction le Stade de France, à Paris, où se joue la finale, avec 14.000 personnes dans les tribunes. Composition, état d'esprit des joueurs avant le match, ambiance à Ernest Wallon et dans la rue Princesse, à Paris, où les supporters ont rendez-vous à la mi-journée, mais aussi forces et faiblesses des deux équipes, vous saurez tout sur l'aspect sportif et festif de cette finale exceptionnelle.

Par ailleurs, Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, sera l'invité de France Bleu Occitanie après le journal de 8h.

Avant-match, match en intégralité et après-match vendredi soir

Vendredi soir, dès 18h, l'émission spéciale reprend sur France Bleu Occitanie, jusqu'à minuit ! Un reporter sera en centre-ville, un autre au stade de France, évidemment dans les tribunes Julien Balidas et Philippe Gleyze commenteront le match en intégralité. Des invités exceptionnels décrypteront avec nous l'avant et l'après-match.

Vous pouvez nous appeler au 05 34 43 31 31 pour donner vos pronostics et vos analyses. Le match sera également à vivre sur francebleu.fr , sur notre Facebook, Twitter et Instagram.

La présentation de la Coupe d'Europe (et du Brennus?) à Toulouse

Toute l'équipe de France Bleu Occitanie sera aussi mobilisée samedi après-midi, pour la présentation -a minima- de la Coupe d'Europe dans les rues de Toulouse. Un défilé dont le dispositif reste à préciser, mais dont on sait qu'il ne finira pas place du Capitole pour éviter un attroupement trop important en période de covid.