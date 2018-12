Stade Toulousain - William Servat : "Mettre certains joueurs au repos ? Une évidence"

Toulouse, France

Toulouse, qui reste sur neuf victoires de rang toutes compétitions confondues, se déplace sur la pelouse du leader clermontois ce dimanche. Un choc entre les deux premiers du Top 14 même si Toulouse fait souffler plusieurs de ses cadres.

Kolbe, Huget, Bézy, Ntamack et Marchand absents

Le Stade Toulousain se rendra en Auvergne sans plusieurs titulaires habituels : Cheslin Kolbe, Yoann Huget ou encore Sébastien Bézy, en vacances. Julien Marchand lui s'est fait opérer des dents de sagesse en début de semaine. L'entraîneur des avants William Servat ne veut pas entendre parler d'impasse : "En cette période, il faut donner des vacances. On aura quand même quasiment la totalité des joueurs qui ont participé à la victoire contre le Leinster, on a les retours de Ahki, de Baille... Peut-être qu'il aurait fallu faire l'impasse en Coupe d'Europe ? Je ne suis pas sûr que ça corresponde aux attentes des joueurs. Ce qui est désagréable c'est d'entendre des raccourcis. C'est manquer de respect aux personnes sur la feuille de match, il y aura une très belle feuille de match. On aura une très belle équipe", explique le coach.

Avant d'ajouter : "On finit une première partie de championnat où pas mal de joueurs ont été énormément utilisés. Sofiane Guitoune a fait 14 matches sur 15 possibles. Il est à 1120 minutes jouées, c'est le record du championnat. Rynhardt Elstadt a joué plus de 1000 minutes aussi. Mettre certains joueurs au repos semble être une évidence. C'est tout à fait normal si on veut éviter les blessures." Le Stade fera souffler Joe Tekori et Sofiane Guitoune ce weekend.

Retour de Cyril Baille

Présent en conférence de presse, William Servat a également annoncé une mauvaise nouvelle. Florian Verhaeghe sera absent pour au moins deux mois et demi, opéré de l'épaule cette semaine. Romain Ntamack, lui, est légèrement touché aux adducteurs et ne sera pas du voyage. Au rayon bonnes nouvelles, le retour du pilier Cyril Baille, opéré de l'ischio cet été.