Steevy Cerqueira, troisième ligne du CAB : "Jouer avec le Portugal, c'est une fierté"

Vous connaissiez les géorgiens, les fidjiens et les italiens. A Brive, il y a désormais des internationaux portugais. Parmi eux, le deuxième ou troisième ligne Steevy Cerqueira. Il compte bien utiliser ces matchs avec le Portugal pour se relancer.

Il y a du sourire dans la voix de Steevy Cerqueira. A 28 ans, le joueur briviste, passé par Béziers, le Stade Français et Lyon, possède désormais une nouvelle corde à son arc. Il joue désormais pour le Portugal.

Une décision pas anodine pour celui qui avait pourtant espérer porter les couleurs du XV de France un jour. "J'avais passé les sélections France quand j'étais plus jeune, de 17 à 20 ans" raconte le colosse de 2 mètres 02. "Mon rêve c'était de jouer pour l'équipe de France, mais j'ai vu que les années, elles passaient, et je n'avais pas forcément en club du temps de jeu, c'était difficile d'enchaîner les matchs..."

ll s'est donc servi d'une nouvelle réglementation votée en novembre dernier par World Rugby. L'instance du rugby mondial a décidé que les joueurs n’ayant plus évolué en test-match depuis trois ans avec leur sélection peuvent en changer pour porter les couleurs de leur pays d’origine, que ce soit par le lieu de naissance ou par une ascendance. C'est le cas de Steevy Cerqueira. "Mon père est portugais et ma mère est française. J'ai eu cette opportunité. Au départ, j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire, mais j'ai finalement pris cette décision."

"De la fierté au moment de chanter l'hymne portugais"

Comme on l'imagine, Steevy Cerqueira a ressenti énormément d'émotion ce 6 février dernier à Tbilissi en Géorgie, lors de son premier match avec le maillot vert. "De la fierté aussi" complète le troisième ligne longiligne, "c'est le pays de mon père. Il était plus fan de foot, il m'a transmis le virus du football" se livre Steevy Cerqueira. "Je supportais les deux équipes, la France et le Portugal. Chanter l'hymne portugais que je connaissais, j'avais surtout de la fierté."

C'est surtout une manière d'avoir du temps de jeu. Avec 17 matchs depuis son arrivée en Corrèze, dont deux seulement cette année en Challenge Cup, Steevy Cerqueira ronge son frein. _"_Quand ça fait un an que tu t'entraînes tout le temps et que tu n'es pas récompensé et que tu joues pas le week-end...bah, au bout d'un moment, je pense à moi" explique sans langue de bois le rugbyman briviste, en fin de contrat avec le CAB. "Les clubs regardent les matchs, pas les entraînements. Le fait d'avoir joué permet d'abord de retrouver de la confiance" estime-t-il.

La Coupe du Monde comme nouvel objectif

Et aussi du rythme, ce qui permet au francilien d'origine de faire un appel à son coach. "Si Jérémy (Davidson) compte sur moi pour un des matchs, il saura que j'ai joué il y a pas longtemps" souligne Steevy Cerqueira. Il y a fort à parier que ces deux matchs ont reboosté le natif de Brétigny-sur-Orge.

Désormais, il compte sur ses sélections pour permettre au Portugal d'obtenir un billet pour la Coupe du Monde 2023. _"_Ca reste l'objectif, même si ça va être compliqué" explique celui qui a fait partie du XV titulaire qui a perdu contre la Roumanie le 13 février dernier (37-27). En revanche, le groupe portugais a fait match nul contre la Géorgie (25-25). Il a d'ailleurs retrouvé ses coéquipiers en club de l'autre côté. "C'était drôle de voir Otar, Tedo ou Luka avec le maillot de leur équipe nationale" sourit Steevy Cerqueira, qui n'était pas le seul briviste avec le Portugal. Le sud-africain Cody Thomas, qui a un grand-père portugais, a lui aussi fait jouer sa clause devant World-Rugby.