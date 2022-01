Steve McNamara prolongé chez les Dragons Catalans

L'entraîneur anglais Steve McNamara vient de signer la prolongation de son contrat. Il restera chez les Dragons Catalans jusqu'en 2024

Arrivé au club en cours de saison en 2017, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Angleterre a conduit les Dragons vers leur premier sacre, en 2018, en remportant la Challenge Cup. Il était aussi là pour la toute première finale de Super League des Catalans. Une saison qui lui a valu le titre d'Entraîneur de l'année pour la première fois de sa carrière.

"Nous sommes très heureux de le voir rester" - Bernard Guasch, président du club

"Je suis très heureux au sein de ce club et je suis ravi de prolonger mon contrat", s'est exprimé le joueur, "je me sens également privilégié de travailler avec ce staff et ce groupe de joueurs".

"Son travail a été récompensé par des trophées collectifs et individuels et nous sommes très heureux de le voir rester aux Dragons. Son avenir s’inscrit ici et je suis certain qu’il va continuer à faire progresser l’équipe et le club dans les saisons à venir", a, de son côté, réagi Bernard Guasch, le président du club.