Super League - Fin de saison régulière anticipée, les Dragons Catalans en play-offs

Cette fin de saison de Super League devenait beaucoup trop compliquée ! La RFL a donc décidé de mettre un terme à la phase régulière et de passer directement aux play-offs.

Les Dragons terminent donc quatrièmes et sont qualifiés. Ils joueront leur premier match (probablement) à Warrington contre Leeds le vendredi 13 novembre. Suivront les demi-finales et la finale, les 20 et 27.

Compte tenu des fins de contrats des joueurs le 30 novembre, la Super League ne peut pas se finir au-delà de cette date. Décaler la finale serait aussi du plus mauvais effet.

Fin des matchs à Brutus

Il y avait beaucoup trop de matchs à rattraper. Les Dragons peinaient à disputer les 15 matchs requis pour prétendre à se qualifier. Ils n'auraient certainement pas réussi à le faire puisque la rencontre contre Saint-Helens prévue ce jeudi ne pouvait pas avoir lieu (elle est désormais officiellement annulée) et l'équipe d'Hull KR a fait savoir qu'elle ne voulait plus jouer d'ici la fin de saison (trop de cas de COVID), elle devait recevoir les Catalans.

Pour revoir les Dragons jouer à Gilbert-Brutus, en revanche, il va falloir attendre désormais de longs mois.

Le déroulement des phases finales

Play-Offs Round 1

12 novembre - Warrington - Hull FC- 20h45 CET

13 novembre - Dragons - Leeds - 20h45 CET

Demi-finales

19 novembre - Wigan vs vainqueur du Play-off le moins bien classé (Dragons, Leeds ou Hull FC)

20 novembre - Saint-Helens vs vainqueur du Play-off le mieux classé (Warrington, Dragons ou Leeds)

Grande Finale

Vendredi 27 novembre - KCOM Stadium, Hull)