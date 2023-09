SuperSevens : la Section Paloise remporte l'étape au Hameau

Thibaut Hamonou et les Palois trop forts en finale pour l'UBB.

Cette saison encore Pau s'affirme comme une place forte du rugby à 7 en France. Après la victoire en finale à Lyon , face à Monaco, la semaine précédente, les Béarnais se sont imposés à domicile au Hameau pour la 3e et dernière étape qualificative pour la grande finale. En finale, ils ont battu l'Union Bordeaux-Bègles, 42-7. Comme l'an dernier le rendez-vous a été celui où l'affluence a été la plus forte pour suivre le beau parcours des Vert et Blanc. L'équipe de Geoffrey Lanne-Petit prend date avant la finale, à l'Arena de Nanterre, le 22 octobre prochain.

ⓘ Publicité

Le parcours de la Section

Pour son entrée en lice, la Section Paloise, en difficulté notamment sous les renvois, a peiné face à Toulouse, s'imposant 15-12 grâce notamment à un toujours bon Grégoire Arfeuil auteur de deux essais.

Grégoire Arfeuil, encore très bon cette semaine. - PRESSPORTS / LNR

Du mieux, vraiment, en quart de finale face à Montpellier, avec une victoire finale 42-12, sans jamais trembler : doublé de Théo Attissogbe et un premier essai en Vert et Blanc du jeune Australien Toshi Butlin.

Les jambes de feu de Théo Attissogbe pour mettre la pagaille dans la défense du MHR. - PRESSPORTS

La finale avant l'heure, c'était la demie face à Monaco, que les Palois ont battu la semaine dernière, et avec qui ils sont en train de bâtir une vraie rivalité. La preuve, un match engagé, nerveux, serré que les Vert et Blanc remportent 22-21 au bout du suspense, grâce à un dernier essai signé Josselin Bouhier.

Tshimanga, toujours précieux pour peser sur la défense monégasque. - PRESSPORTS / LNR

C'était donc une finale entre vainqueurs d'étapes puisqu'avant le succès des Palois à Lyon, c'est l'UBB qui l'avait emporté à Clermont en ouverture de la saison. Portés par leur public les Béarnais ont pris les commande d'entrée dans le sillage d'un Thibaut Hamonou impérial (21-0 déjà à la pause), pour ne jamais les lâcher. 42-7 au final, le Hameau n'avait plus qu'à communier avec son équipe.

Les marqueurs palois de l'étape