SuperSevens : la Section Paloise remporte l'étape de Lyon face à sa bête noire Monaco

Mathias Colombet et la Section Paloise, à leur avantage à Lyon.

La Section Paloise, vice-championne de France de rugby à 7 , a tenu son rang pour la 2e étape qualificative du SuperSevens, à Lyon ce vendredi. En finale face à Monaco, sa bête noire de la saison passée, l'équipe de Geoffrey Lanne-Petit est passée par toutes les émotions : en menant (12-7) puis en courant derrière le score (12-26) avant d'arracher la gagne sur un dernier essai au bout du suspense (33-26). Conséquence de cette victoire, les Palois compostent leur ticket pour l'étape finale, qui sacrera le nouveau champion de France le 22 octobre prochain à l'Arena de Nanterre. D'ici là, les Sectionnistes auront à cœur de montrer à nouveau leur plus beau visage vendredi prochain, au Hameau, pour la 3e et dernière étape qualificative de la saison.

Cartons en quart et en demie

Avant de dominer Monaco en finale, la Section Paloise a pris le meilleur sur Clermont en 8e de finale (28-17), l'UBB en quart de finale (56-5) et Bayonne en demi-finale (45-7). Les spécialistes Thomas Carol et Mathias Colombet se sont distingués, mais pas seulement, comme la semaine dernière Ebenezer Tshimanga a fait parler sa puissance dévastatrice alors qu'Aminiasi Tuimaba retrouve peu à peu ses sensations. Les jeunes ne sont pas en reste à l'image de Axel Despérès et Grégoire Arfeuil, à leur avantage.

Les meilleurs marqueurs palois de l'étape